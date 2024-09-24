Mansur Yavaş satmaya doyamadı! Son 2 ayda 68 taşınmaz satıldı, 68 tanesinin de satılacağı ortaya çıktı

YAVAŞ'IN ALDIĞI BORÇLANMA YETKİLERİ

Meclis kararı ile 14 Haziran 2022'de 9 milyar 956 milyon 772 bin 774 Japon Yeni, 7 Temmuz 2022'de 63 milyon Euro ve 6 milyar Japon Yeni, 12 Aralık 2022'de 320 milyon Euro, 13 Ocak 2023'de ise 5 milyar Türk lirası olmak üzere toplamda 20 milyar Türk lirası borçlanma yetkisi alan ABB'nin halen taşınmaz satışı gerçekleştirmesi dikkat çekti.