Giriş Tarihi: 24.09.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
09:42
Mansur Yavaş satmaya doyamadı! Son 2 ayda 68 taşınmaz satıldı, 68 tanesinin de satılacağı ortaya çıktı
CHP'li Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), son 5 yılda toplam 24 milyar liraya piyasa değerinin altında bedellere sattığı yüzlerce taşınmasın ardından Ağustos ayında da Mamak, Çankaya, Gölbaşı ve Balâ'da 168 milyon 239 bin Türk lirası bedelle taşınmazlar sattığı ortaya çıktı. Bununla birlikte belediyeye ait 29 taşınmazın daha toplam 179 milyon 60 bin TL bedelle satılmak üzere ilan verildiği öğrenildi.