Mansur Yavaş ve Özgür Özel’i bekleyen acı son! CHP’de İmamoğlu’nun alicengiz oyunları

Hakkını teslim edelim, adına ister "kasaba siyaseti" deyin ister moda deyimle post truth siyaset deyin fark etmez; İmamoğlu bu siyaseti "iyi" yapıyor. CHP gibi bir partide artık kimse onun dışında hareket edemiyor. Bırakın delegeleri veya milletvekillerini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bile onun çizdiği sınırların dışına çıkamıyor. Daha vahimi, farkında değil ama Mansur Yavaş da o sınırların içinde siyaset yapmaya mahkûm durumda.

Peki bunu nasıl başarıyor? Yeni bir siyaset üreterek mi yoksa alicengiz oyunlarıyla mı?



