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Haberler Galeri Mansur Yavaş ve Özgür Özel'i bekleyen acı son! CHP'de İmamoğlu'nun alicengiz oyunları
Giriş Tarihi: 13.03.2025 06:33 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 06:36

Mansur Yavaş ve Özgür Özel'i bekleyen acı son! CHP'de İmamoğlu'nun alicengiz oyunları

Genel kuruldu dağıttığı rüşvetlerle Kemal kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan indiren Ekrem İmamoğlu şuan tek başına CHP'yi dizayn ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i avucunun içine alan ve kukla gibi oynatan İmamoğlu parti içindeki bütün organları ve kişileri tek başına yönlendiriyor. Zorla kendini cumhurbaşkanlığı adaylığına seçtiren İmamoğlu'nun parti içindeki tek rakibi olan ve kavgalı olduğu Mansur Yavaş ise bu durumu kabul etmiş gibi görünüyor. Yavaş'ın parti içindeki bu sessiz tavrı İmamoğlu'na cesaret verirken parti içindeki gücünü de günden güne arttırıyor. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övürbugünkü yazısında CHP'deki İmamoğlu-Yavaş iç savaşına dair önemli değerlendiremelerde bulundu. İşte Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
Mansur Yavaş ve Özgür Özel’i bekleyen acı son! CHP’de İmamoğlu’nun alicengiz oyunları

Dünyada ve özellikle Türkiye'nin yakın çevresinde önemli olaylar yaşanıyor. Suriye'de Aleviler üzerinden kurulan pusuya rağmen pusucuların da ezberini bozan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında tarihi bir anlaşma imzalanıyor. Ezberi bozulanlar arasında "Öcalan'ın silah bırakma çağrısı YPG'yi kapsamıyor" diye sevinç çığlıkları atanlar da var.

Mansur Yavaş ve Özgür Özel’i bekleyen acı son! CHP’de İmamoğlu’nun alicengiz oyunları

Biraz ötede Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde ABD-Rusya ve Ukrayna arasında 4 yıldır süren savaşa son verme adımları devreye giriyor.
Batı yakasında ise ABD'nin sıkıştırdığı Avrupa Birliği ülkeleri, yeni bir güvenlik mimarisi için Türkiye'nin kapısını çalıyor.
Dahası hiç hesapta olmayan ABD ile Rusya arasında küresel dengeleri de sarsacak yeni bir yakınlaşma yaşanıyor.
Bütün bunlar Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın gündeminde...

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Mansur Yavaş ve Özgür Özel’i bekleyen acı son! CHP’de İmamoğlu’nun alicengiz oyunları

Bir de dönün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve onu "etkisiz eleman"a dönüştüren, cumhurbaşkanı adaylığını CHP'ye dayatan İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'nun gündemine bakın. Sadece onlar da değil, aktif görünen birkaç CHP'li hariç hiçbirinin gündeminde bu bölgesel ve küresel gelişmeler yok.

Mansur Yavaş ve Özgür Özel’i bekleyen acı son! CHP’de İmamoğlu’nun alicengiz oyunları

İmamoğlu o yüzyıllık tarihiyle övünen CHP'ye öyle bir oyun kurdu ki parti gerçek anlamda "tek adam"a mahkûm olacak bir noktaya geldi. Bu gerçeği de bizzat CHP'liler söylüyor. Eski CHP Genel Başkanı Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, çıktığı bir televizyon programında aynen şöyle diyor:
"Şu anda Ekrem Bey yüzyıllık bir partinin her şeyini belirleyen vaziyette. Genel başkanı belirledi, parti meclisi üyelerini de belirledi, şimdi cumhurbaşkanı adayını da belirlemek istiyor. Bir şey kalmadı geriye. Parti organları zaten çalışmıyor."

Mansur Yavaş ve Özgür Özel’i bekleyen acı son! CHP’de İmamoğlu’nun alicengiz oyunları

Hakkını teslim edelim, adına ister "kasaba siyaseti" deyin ister moda deyimle post truth siyaset deyin fark etmez; İmamoğlu bu siyaseti "iyi" yapıyor. CHP gibi bir partide artık kimse onun dışında hareket edemiyor. Bırakın delegeleri veya milletvekillerini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bile onun çizdiği sınırların dışına çıkamıyor. Daha vahimi, farkında değil ama Mansur Yavaş da o sınırların içinde siyaset yapmaya mahkûm durumda.
Peki bunu nasıl başarıyor? Yeni bir siyaset üreterek mi yoksa alicengiz oyunlarıyla mı?