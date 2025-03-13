Giriş Tarihi: 13.03.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
06:36
Mansur Yavaş ve Özgür Özel'i bekleyen acı son! CHP'de İmamoğlu'nun alicengiz oyunları
Genel kuruldu dağıttığı rüşvetlerle Kemal kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan indiren Ekrem İmamoğlu şuan tek başına CHP'yi dizayn ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i avucunun içine alan ve kukla gibi oynatan İmamoğlu parti içindeki bütün organları ve kişileri tek başına yönlendiriyor. Zorla kendini cumhurbaşkanlığı adaylığına seçtiren İmamoğlu'nun parti içindeki tek rakibi olan ve kavgalı olduğu Mansur Yavaş ise bu durumu kabul etmiş gibi görünüyor. Yavaş'ın parti içindeki bu sessiz tavrı İmamoğlu'na cesaret verirken parti içindeki gücünü de günden güne arttırıyor. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övürbugünkü yazısında CHP'deki İmamoğlu-Yavaş iç savaşına dair önemli değerlendiremelerde bulundu. İşte Övür'ün o yazısı...