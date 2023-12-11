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Giriş Tarihi: 11.12.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 12:52

Mansur Yavaş yine halkı kandırmaya çalıştı, gerçekler ortaya çıktı: Başıboş köpeklerle ilgili algısı çöktü

Ankara'da, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın tedavisi devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olayla ilgili yaptığı açıklamada, sokaktaki hayvanları barınaklara alıp orada misafir edeceklerini söyledi. Yavaş'ın köpekler üzerinden yaptığı algıyı AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan bozdu. Yavaş'ın popülist söylemlerle yine halkı kandırmaya çalıştığına dikkat çeken Özcan, "Yaşanan bu acı olayın en büyük sorumlusu başıboş köpeklere ilişkin herhangi bir adım atmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tır" dedi.

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş yine halkı kandırmaya çalıştı, gerçekler ortaya çıktı: Başıboş köpeklerle ilgili algısı çöktü

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'da Keçiören'de sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve Hacettepe Hastanesi'nde tedavisi devam eden ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'ı ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Özcan, sokak köpekleri ile ilgili 5 yıldır adım atmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı olaydan 1. derecede sorumlu olduğunu kaydetti.

Mansur Yavaş yine halkı kandırmaya çalıştı, gerçekler ortaya çıktı: Başıboş köpeklerle ilgili algısı çöktü

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Küçücük bir bedenin bu kadar ağır bir süreç yaşaması hepimizi üzmüştür. Yavrumuza Allah'tan şifa ailesine de sabırlar diliyorum. İnşallah böyle bir olay tekrar yaşanmayacak. Başıboş köpeklerle ilgili yaşanan sorunların Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin çözüme kavuşturulacağına ilişkin net ifadeler kullanıldı.

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Mansur Yavaş yine halkı kandırmaya çalıştı, gerçekler ortaya çıktı: Başıboş köpeklerle ilgili algısı çöktü

Ancak burada dikkat çekmek istediğim bir konu var. Yaşanan bu acı olay tabi ki hepimizi derinden etkilemiştir. Ancak olayın en büyük sorumlusu başıboş köpeklere ilişkin herhangi bir adım atmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tır" şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş yine halkı kandırmaya çalıştı, gerçekler ortaya çıktı: Başıboş köpeklerle ilgili algısı çöktü

Başkan Yavaş'ın göreve geldiğinde Ankara'da köpek barınağı olmasına rağmen bir tane köpek barınağı olmadığını iddia ettiğini hatırlatan Özcan, "Sayın Yavaş kendi sosyal medya hesabı üzerinden 2 Eylül 2020 tarihinde 'Başkent'te her can her zaman çok kıymetli' diyerek yaptığı paylaşımla da, 'Çankaya Karataş Mahallesi'nde dostlarımıza yeni bir yaşam alanı oluşturmak için 16 Eylül'de ilk adımı atacağız' sözünü verdiğini kaydetti.

Mansur Yavaş yine halkı kandırmaya çalıştı, gerçekler ortaya çıktı: Başıboş köpeklerle ilgili algısı çöktü

Bu sözün ardından Başkan Yavaş'ın 16 Eylül 2020 yılında Gölbaşı'nda 6 bin sokak hayvanının barınacağı Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi'nin ihalesini yaptığını hatırlatan Başkan Yavaş, "Aradan geçen 1 yılda barınağın ihalesini alan şirket tek bir çivi çakmazken 7 Temmuz 2021 yılında yaklaşık 45 milyon lira bedelle yeni bir ihale yapıldı ve Nisan 2022'de çalışmaların biteceğinin sözü verildi." dedi.

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