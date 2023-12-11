Mansur Yavaş yine halkı kandırmaya çalıştı, gerçekler ortaya çıktı: Başıboş köpeklerle ilgili algısı çöktü

Ankara'da, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın tedavisi devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olayla ilgili yaptığı açıklamada, sokaktaki hayvanları barınaklara alıp orada misafir edeceklerini söyledi. Yavaş'ın köpekler üzerinden yaptığı algıyı AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan bozdu. Yavaş'ın popülist söylemlerle yine halkı kandırmaya çalıştığına dikkat çeken Özcan, "Yaşanan bu acı olayın en büyük sorumlusu başıboş köpeklere ilişkin herhangi bir adım atmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tır" dedi.