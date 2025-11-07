Mansur Yavaş’a Ankapark’ta kamu zararı için soruşturma izni: 3 milyarlık zarar...

2023: Mansur Yavaş yönetimindeki ABB, CHP Grup Sözcüsü ve Çankaya Meclis Üyesi Gül Eda Hür'ün yöneticisi olduğu AHED Plastik firmasına 2021–2023 yılları arasında toplam 42 milyon TL'lik havuz bakım ihaleleri verdi. Ancak Ankapark hala kapalı kalmaya devam etti. Ayrıca Yavaş yönetimi, 2023 seçimlerine 5 ay kala danışmanının şirketine 160 milyon TL'lik "sanal hayvanat bahçesi" ihalesi verdi.

2024: ABB'nin ANKAPARK için son iki yılda 769 milyon 477 bin TL değerinde bakım-onarım ihaleleri yaptığını açıklandı. Ve hala Ankapark'ın çevresi güvenliksiz hâlde, oyuncaklar ve altyapı çürümeye terk edilmiş durumda.



SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Başsavcılığın talebiyle Ankapark dosyası, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından yürütülen ön inceleme kapsamında değerlendiriliyor.

İnceleme tamamlandıktan sonra Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilip verilmeyeceğine Bakanlık karar verecek.