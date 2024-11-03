Giriş Tarihi: 03.11.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024
18:12
Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik konserine Osman Gökçek’ten tepki: Ankaralılar bu büyük vurgunu görecektir!
Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi, iş yatırıma gelince 'tasarruf' bahanesine sarıldı. Ancak 29 Ekim kutlamaları için kesenin ağzını açtı. Mansur Yavaş'ın bir gecelik konser için Ebru Gündeş'e tam 69 milyon TL'lik ödeme yapmasına tepki yağdı. SABAH'a konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Yavaş'ın sanki haberi yokmuş gibi "Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır" açıklaması hakkında tiyatro çıkışı yaptı. Gökçek, "69 milyon TL konser ücreti olarak paraları peşkeş çeken Mahsur Yavaş büyük bir pişkinlikle çıkmış, sanki bu konulardan haberi yokmuşçasına birilerinin üstüne bu işi yıkmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.