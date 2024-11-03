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Haberler Galeri Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik konserine Osman Gökçek’ten tepki: Ankaralılar bu büyük vurgunu görecektir!
Giriş Tarihi: 03.11.2024 18:12 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 18:12

Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik konserine Osman Gökçek’ten tepki: Ankaralılar bu büyük vurgunu görecektir!

Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi, iş yatırıma gelince 'tasarruf' bahanesine sarıldı. Ancak 29 Ekim kutlamaları için kesenin ağzını açtı. Mansur Yavaş'ın bir gecelik konser için Ebru Gündeş'e tam 69 milyon TL'lik ödeme yapmasına tepki yağdı. SABAH'a konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Yavaş'ın sanki haberi yokmuş gibi "Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır" açıklaması hakkında tiyatro çıkışı yaptı. Gökçek, "69 milyon TL konser ücreti olarak paraları peşkeş çeken Mahsur Yavaş büyük bir pişkinlikle çıkmış, sanki bu konulardan haberi yokmuşçasına birilerinin üstüne bu işi yıkmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik konserine Osman Gökçek’ten tepki: Ankaralılar bu büyük vurgunu görecektir!

TUSAŞ saldırısından günler sonra şehitlerimizi hiçe sayarak düzenlenen konserler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yavaş yönetiminin tepkilere rağmen düzenlenen Ebru Gündeş konserine 69 Milyon TL harcadığının ortaya çıkmasının ardından tepkiler çığ gibi büyümüş, hatta CHP lideri Özgür Özel tarafından bile eleştiri konusu olmuştu.

Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik konserine Osman Gökçek’ten tepki: Ankaralılar bu büyük vurgunu görecektir!

Eleştirilere ilişkin Yavaş tarafından bir açıklama yayınlandı. Yayınlanan basın açıklamasında yer alan "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündem konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır." İfadeleri Yavaş'ın belediyenin harcadığı paradan haberi yok mu yorumlarına neden oldu.

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Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik konserine Osman Gökçek’ten tepki: Ankaralılar bu büyük vurgunu görecektir!

Mansur Yavaş açıklamasında "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündem konserine 69 Milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik konserine Osman Gökçek’ten tepki: Ankaralılar bu büyük vurgunu görecektir!

"69 MİLYONU PEŞKEŞ ÇEKTİ SANKİ HABERİ YOKMUŞ GİBİ İŞİ BİRİLERİNİN ÜSTÜNE YIKMAYA ÇALIŞIYOR"

Yayınlanan basın açıklamasının ardından, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Gökçek açıklamayı 'tiyatro' olarak nitelendirdi.

Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik konserine Osman Gökçek’ten tepki: Ankaralılar bu büyük vurgunu görecektir!

Osman Gökçek ayrıca;

''Bugün maalesef Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ın oynadığı komedi tiyatrosunu izliyoruz. 69 milyon TL konser ücreti olarak paraları peşkeş çeken Mahsur Yavaş büyük bir pişkinlikle çıkmış, sanki bu konulardan haberi yokmuşçasına birilerinin üstüne bu işi yıkmaya çalışıyor. Sen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu konseri bilmiyor muydun? Biliyordun. Bu konsere bu sanatçıların geleceğini bilmiyor muydun? Biliyordun. Peki şimdi neye dayanarak bunlara ödenen ücreti bilmiyormuş gibi davranıyorsun? Burada apaçık vatandaşa aldatmaya yönelik bir hareket yaptığı da ortadadır. Maalesef Mahsur Yavaş döneminde Ankara'nın parasının çarçur edildiğini lüzumsuz şekilde birtakım kişilere peşkeş çekildiğini izlemekteyiz ve görmekteyiz.

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