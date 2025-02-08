Mansur Yavaş’ın açtığı meydan çöktü! Ankaralılar isyan etti: Kaldırım bile yapamıyor

''ELEKTRİK FATURASININ DÖRTTE BİRİ OLAN SU FATURASI ŞU ANDA ELEKTRİK FATURASINI GEÇMİŞ DURUMDA''

*Selahattin Hanlı: "Ankara tamamen bir göçük içerisinde. 6 yıllık bir süreç geçmesine rağmen Ankara'da yeni inşa edilen hiçbir şey yok. Mansur Yavaş, bir eser üretmek yerine Cumhurbaşkanı adaylığı peşinde koşmaya devam ediyor. Ankara'da belediye başkanı yok. Ankara'da Mansur Yavaş imzalı hiçbir eser yok. Sadece 25 yıldır yapılmış olan eserlerin üzerine devam ediyor. Trafik sorunu her geçen gün artıyor. Şehirleşmenin planlaması, yönlendirmesi, yoğunluğun aktarılması, şehircilik planlaması tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nin vazifesi ama bu vazifelerden haberdar değil. Halkın genel sorunları, altyapı sorunu, en ufak bir yağmurda şehir çekiyor. Ankaralı faturasına baksın. Elektrik faturasının dörtte biri olan su faturası şu anda elektrik faturasını geçmiş durumda.