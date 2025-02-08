Giriş Tarihi: 08.02.2025 07:25
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
07:27
Mansur Yavaş'ın açtığı meydan çöktü! Ankaralılar isyan etti: Kaldırım bile yapamıyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın büyük vaatlerle açtığı Ulus 100. Yıl Meydanı daha bir yıl dolmadan çöktü. 20 Mart 2024'te açılan meydandaki 100-150 metrekarelik alanda yaşanan göçük, Yavaş'ın belediyecilik anlayışını bir kez daha tartışmaya açtı. Ankaralı vatandaşlar, meydana gelen çöküntü nedeniyle belediye yönetimine tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Ankara'nın temel altyapısı çöktü" derken, bir başkası ise, "Hiçbir ülkenin başkentinde böyle bir göçük yaşanmamıştır. Ankara belediye başkanını arıyor" ifadelerini kullandı.