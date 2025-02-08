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Haberler Galeri Mansur Yavaş'ın açtığı meydan çöktü! Ankaralılar isyan etti: Kaldırım bile yapamıyor
Giriş Tarihi: 08.02.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 07:27

Mansur Yavaş'ın açtığı meydan çöktü! Ankaralılar isyan etti: Kaldırım bile yapamıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın büyük vaatlerle açtığı Ulus 100. Yıl Meydanı daha bir yıl dolmadan çöktü. 20 Mart 2024'te açılan meydandaki 100-150 metrekarelik alanda yaşanan göçük, Yavaş'ın belediyecilik anlayışını bir kez daha tartışmaya açtı. Ankaralı vatandaşlar, meydana gelen çöküntü nedeniyle belediye yönetimine tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Ankara'nın temel altyapısı çöktü" derken, bir başkası ise, "Hiçbir ülkenin başkentinde böyle bir göçük yaşanmamıştır. Ankara belediye başkanını arıyor" ifadelerini kullandı.

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş’ın açtığı meydan çöktü! Ankaralılar isyan etti: Kaldırım bile yapamıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın büyük vaatlerle açtığı Ulus 100. Yıl Meydanı daha bir yıl dolmadan çöktü. Meydandaki 100-150 metrekarelik göçük, Yavaş'ın belediyecilik anlayışını bir kez daha tartışmaya açtı

Mansur Yavaş’ın açtığı meydan çöktü! Ankaralılar isyan etti: Kaldırım bile yapamıyor

GÖÇÜK KALABALIK BÖLGEDE YAŞANDI

Çökme olayı salı günü sabah saat 09:30 sıralarında yaşandı. meydana geldi. Yaklaşık 100-150 metrekarelik bir alanda yaşanan çökme, yoğun kullanılan otobüs duraklarına oldukça yakın bir noktada gerçekleşti. Büyük bir tehlike atlatılırken, can kaybı veya yaralanma olmaması sevindirici tek gelişme oldu. Olayın ardından bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

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Mansur Yavaş’ın açtığı meydan çöktü! Ankaralılar isyan etti: Kaldırım bile yapamıyor

Vatandaşlar, yapımından bu yana yalnızca bir yıl geçmiş olan meydanın bu kadar kısa sürede göçmesine tepki gösterdi. Bölge sakinleri ve kullanıcıları, altyapı eksiklikleri ve belediyenin başarısız hizmet anlayışını eleştirdi.

SABAH vatandaşlara kulak verdi:

Mansur Yavaş’ın açtığı meydan çöktü! Ankaralılar isyan etti: Kaldırım bile yapamıyor

''2019 YILINDAN İTİBAREN ANKARA'DA SADECE BURASI GÖÇMEDİ. ANKARA'NIN TEMEL ALTYAPISI GÖÇTÜ''

*Ahmet Burak Coşkun: "2019 yılından itibaren Ankara'da sadece burası göçmedi. Ankara'nın temel altyapısı göçtü. Mansur Yavaş yönetimi sayesinde Ankara'da yollar göçtü, meydanlar göçüyor, trafik sistemi göçtü. Belediye Başkanı olarak Ankara'ya hizmet etmek yerine, CHP'deki ön seçimlerle ve Ekrem İmamoğlu'nun dava dosyasıyla ilgileniyor."

Mansur Yavaş’ın açtığı meydan çöktü! Ankaralılar isyan etti: Kaldırım bile yapamıyor

''ELEKTRİK FATURASININ DÖRTTE BİRİ OLAN SU FATURASI ŞU ANDA ELEKTRİK FATURASINI GEÇMİŞ DURUMDA''

*Selahattin Hanlı: "Ankara tamamen bir göçük içerisinde. 6 yıllık bir süreç geçmesine rağmen Ankara'da yeni inşa edilen hiçbir şey yok. Mansur Yavaş, bir eser üretmek yerine Cumhurbaşkanı adaylığı peşinde koşmaya devam ediyor. Ankara'da belediye başkanı yok. Ankara'da Mansur Yavaş imzalı hiçbir eser yok. Sadece 25 yıldır yapılmış olan eserlerin üzerine devam ediyor. Trafik sorunu her geçen gün artıyor. Şehirleşmenin planlaması, yönlendirmesi, yoğunluğun aktarılması, şehircilik planlaması tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nin vazifesi ama bu vazifelerden haberdar değil. Halkın genel sorunları, altyapı sorunu, en ufak bir yağmurda şehir çekiyor. Ankaralı faturasına baksın. Elektrik faturasının dörtte biri olan su faturası şu anda elektrik faturasını geçmiş durumda.

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