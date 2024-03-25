Giriş Tarihi: 25.03.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
12:25
Mansur Yavaş’ın dürüstlük balonu patladı: İhaleler adrese teslim!
Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019'dan bu yana başkentte tek bir projeye imza atmadı. Yaptığı algı operasyonları ile belediyeyi yöneten Yavaş, her fırsatta şeffaflık vurgusu yaptı. Ancak görev süresi boyunca yaptığı tüm ihalelerin 'adrese teslim' olduğu ortaya çıktı. Skandal, denetim raporlarında da yer aldı. O raporlara göre rekor, yüzde 91 adrese teslim ihale ile 2023 yılındaydı!