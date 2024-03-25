Mansur Yavaş’ın dürüstlük balonu patladı: İhaleler adrese teslim!

HARAM YEMEDİM SÖZLERİ HAVA KALDI

2020 Mali Yılı Denetim Komisyon verilerine göre Yavaş'ın başkanlığının ilk yıllarında ABB ihalelerinde "Doğrudan Temin Yöntemi" yüzde 15 seviyelerinde idi. 2020 Mali Yılı Denetim Komisyonu'nda yer alan verilere göre; 2020 yılı toplam net bütçesi olan 5 Milyar 394 Milyon 908 TL 303,54 kuruş olan bütçeye ilişkin yapılan harcamaların, doğrudan teminle yapılan kısmının 857 Milyon 845 Bin 481,95 TL tutarında olduğu belirlendi. Bu rakamlara doğrudan teminle yapılan harcamaların 2020 itibariyle yüzdesinin 15,90 olduğu tespit edildi. Mansur Yavaş başka bir konuşmasında ise, "64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu yaştan sonra haram yemeye de yedirmeye de niyetim yok" sözlerini kullanmıştı.