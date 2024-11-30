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Giriş Tarihi: 30.11.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:48

Mansur Yavaş’ın imar rantına AK Parti’den tepki: Siyasi ihtimalinizi devletin güvenliğinden daha mı öncelikli görüyorsunuz?

AK Parti Ankara Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş'ın Demokrat Parti binasını ısrarla imara açmak istediğini belirtti. Yalçın, Dışişleri Bakanlığı'nın "Milli güvenliği tehdit eder" raporuna rağmen, meclisten CHP'li üyelerin oylarıyla geçen imar planının, Yavaş'a Demokrat Parti üzerinden Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunu açacağını söyledi.

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş’ın imar rantına AK Parti’den tepki: Siyasi ihtimalinizi devletin güvenliğinden daha mı öncelikli görüyorsunuz?

Nihat Yalçın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Mansur Yavaş yönetiminin Demokrat Parti binasının bulunduğu alanı ısrarla imara açmak istemesinin arkasında Demokrat Parti üzerinden bir cumhurbaşkanı adaylığı planı olduğunu belirtti. Yalçın Dışişleri Bakanlığının olumsuz görüş bildirmesi ve ''devletin güvenliğini tehdit eder'' demesine rağmen Mansur Yavaş'ın vazgeçmediğini söyledi ve Yavaş'a "Siyasi ihtimalinizi devletin güvenliğinden daha mı öncelikli görüyorsunuz?" dedi.

Mansur Yavaş’ın imar rantına AK Parti’den tepki: Siyasi ihtimalinizi devletin güvenliğinden daha mı öncelikli görüyorsunuz?

"CUMHUR İTTİFAKI İMAR RANTINA GEÇİT VERMEDİ"
Geçmiş dönemde Cumhur İttifakı'nın 108 üyeyle mecliste çoğunlukta olduğunu hatırlatan Yalçın,

''Geçtiğimiz 5 yılda Cumhur İttifakı'nın 108 üyeyle çoğunlukta olduğu dönemde, ciddi bir çoğunluğumuz vardı ve hiçbir imar rantına geçit verilmedi. Mansur Yavaş, bütçe sunumu yaparken bu konudan bahsediyor, ancak bu başarı Mansur Yavaş'ın değil, Cumhur İttifakı'nın başarısıdır. Meclis çoğunluğu bizdeydi ve bugüne kadar hiçbir ranta izin vermedik. Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz 5 yılda hiçbir parti, sendika, kuruluş, kurum ya da herhangi bir kişi veya şirkete imar rantı için geçit vermedi.

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Mansur Yavaş’ın imar rantına AK Parti’den tepki: Siyasi ihtimalinizi devletin güvenliğinden daha mı öncelikli görüyorsunuz?

"İLK İŞLERİ İMAR RANTI OLDU"
Ancak, bu yönetim göreve gelir gelmez ilk yaptıkları işlerden biri Demokrat Parti binasının imar planını değiştirmek oldu. Bununla ilgili bir başkanlık yazısı ve teklif meclise getirildi. Geçtiğimiz 5 yılda da aynı konu için 5-6 defa teklif gelmişti ve biz her seferinde reddettik. Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu bu dönemde tüm imar rantlarına karşı red oyu verdik. Ama şimdi, bu yönetim göreve gelir gelmez, Demokrat Parti binasının konumunu ticaret alanına çevirmek için konuyu meclisten geçirdiler.

Mansur Yavaş’ın imar rantına AK Parti’den tepki: Siyasi ihtimalinizi devletin güvenliğinden daha mı öncelikli görüyorsunuz?

"DEVLETİN GÜVENLİĞİ RİSKİ GÖRMEZDEN GELİNDİ"
Demokrat Parti'nin sadece bizim dönemimizde değil, daha önceki yıllarda da onlarca başvurusu olmuş. Ancak hepsi reddedilmiş. Hatta Dışişleri Bakanlığı, 2004 yılında Abdullah Gül'ün bakanlığı döneminde bile, devletin güvenliği ve haberleşme ağı açısından bir risk oluşturacağı gerekçesiyle olumsuz görüş vermiş. Buna rağmen Mansur Yavaş, bu değişiklik konusunda ısrarcı davranıyor.

Mansur Yavaş’ın imar rantına AK Parti’den tepki: Siyasi ihtimalinizi devletin güvenliğinden daha mı öncelikli görüyorsunuz?

Mansur Yavaş'ın 2014 yılında söylediği bir söz de dikkat çekici. O dönemde, bu imar değişikliği gerçekleşseydi, Demokrat Parti'nin binayı ticaret binası olarak satacağını ve kendisinin de Demokrat Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia etmiş. Ancak Melih Gökçek'in bu projeyi engellediğini söylüyor. Şimdi, aradan geçen 10 yılın ardından meclis çoğunluğunu elde eder etmez aynı projeyi hayata geçirmeye çalışıyor.

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