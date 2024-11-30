Mansur Yavaş’ın imar rantına AK Parti’den tepki: Siyasi ihtimalinizi devletin güvenliğinden daha mı öncelikli görüyorsunuz?

"İLK İŞLERİ İMAR RANTI OLDU"

Ancak, bu yönetim göreve gelir gelmez ilk yaptıkları işlerden biri Demokrat Parti binasının imar planını değiştirmek oldu. Bununla ilgili bir başkanlık yazısı ve teklif meclise getirildi. Geçtiğimiz 5 yılda da aynı konu için 5-6 defa teklif gelmişti ve biz her seferinde reddettik. Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu bu dönemde tüm imar rantlarına karşı red oyu verdik. Ama şimdi, bu yönetim göreve gelir gelmez, Demokrat Parti binasının konumunu ticaret alanına çevirmek için konuyu meclisten geçirdiler.