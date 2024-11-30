Giriş Tarihi: 30.11.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024
11:48
Mansur Yavaş’ın imar rantına AK Parti’den tepki: Siyasi ihtimalinizi devletin güvenliğinden daha mı öncelikli görüyorsunuz?
AK Parti Ankara Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş'ın Demokrat Parti binasını ısrarla imara açmak istediğini belirtti. Yalçın, Dışişleri Bakanlığı'nın "Milli güvenliği tehdit eder" raporuna rağmen, meclisten CHP'li üyelerin oylarıyla geçen imar planının, Yavaş'a Demokrat Parti üzerinden Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunu açacağını söyledi.