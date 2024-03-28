Giriş Tarihi: 28.03.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
10:37
Mansur Yavaş’ın kızı Çağlayan Londra’da şirket kurmuştu: Ortakları Çinli çıktı!
CHP'nin sözde milliyetçi ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da projeye değil algı operasyonuna imza attı. Kızı Çağlayan'ın Türkiye'de iş bulamadığı için İngiltere'ye gittiği bahanesini ortaya attı. Ancak yerel seçime sayılı günler kala skandal gerçek ortaya çıktı. Yavaş'ın 'işsiz ve parasız' kızı Çağlayan'ın Londra'da malikane aldığı hatta YVS IT LTD adında bir şirket bile kurduğu bilgisine ulaşıldı. Meydanlarda milliyetçi söylemlerde bulunan Yavaş'ın Londra'daki ortakları ise Çinli çıktı!