Mansur Yavaş’ın kızı Çağlayan Londra’da şirket kurmuştu: Ortakları Çinli çıktı!

İŞTE MANSUR YAVAŞ'IN ORTAĞI

ABD'de 2000 yılında Silikon Vadisi'nde bulunan bir şirkette çalışan Jesse Shiah ve Sean Zhang isimli Çinli girişimciler tarafından kurulan "Agile Point" isimli firma ile ortaklık yapan YVS IT LTD'in buradan dijital otomasyon uygulamaları açısından destek aldığı, İngiltere temsilciliği ile bu noktadan kendi müşterilerine hizmet verdiği bilgisine ulaşıldı.