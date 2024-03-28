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Giriş Tarihi: 28.03.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 10:37

Mansur Yavaş’ın kızı Çağlayan Londra’da şirket kurmuştu: Ortakları Çinli çıktı!

CHP'nin sözde milliyetçi ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da projeye değil algı operasyonuna imza attı. Kızı Çağlayan'ın Türkiye'de iş bulamadığı için İngiltere'ye gittiği bahanesini ortaya attı. Ancak yerel seçime sayılı günler kala skandal gerçek ortaya çıktı. Yavaş'ın 'işsiz ve parasız' kızı Çağlayan'ın Londra'da malikane aldığı hatta YVS IT LTD adında bir şirket bile kurduğu bilgisine ulaşıldı. Meydanlarda milliyetçi söylemlerde bulunan Yavaş'ın Londra'daki ortakları ise Çinli çıktı!

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş’ın kızı Çağlayan Londra’da şirket kurmuştu: Ortakları Çinli çıktı!

Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milliyetçilik maskesi taktı. 2019'dan bu yana Ankara'da tek bir proje üretmeyen Yavaş, yaptığı algı operasyonlarıyla halkı kandırmaya çalıştı. Ancak yerel seçime sayılı günler kala, mal varlığıyla ilgili sayısız skandal patladı.

Mansur Yavaş’ın kızı Çağlayan Londra’da şirket kurmuştu: Ortakları Çinli çıktı!

Mansur Yavaş'ın kızı Çağlayan Yavaş'ın Türkiye'de bulamadığı bahanesiyle İngiltere'ye gittiği ve Londra'da danışmanlık şirketi kurduğu ortaya çıktı. İşsiz kızının hangi para ve kaynak ile iş kurduğu tartışılırken açılan şirket hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı.

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Mansur Yavaş’ın kızı Çağlayan Londra’da şirket kurmuştu: Ortakları Çinli çıktı!

İŞTE MANSUR YAVAŞ'IN ORTAĞI

ABD'de 2000 yılında Silikon Vadisi'nde bulunan bir şirkette çalışan Jesse Shiah ve Sean Zhang isimli Çinli girişimciler tarafından kurulan "Agile Point" isimli firma ile ortaklık yapan YVS IT LTD'in buradan dijital otomasyon uygulamaları açısından destek aldığı, İngiltere temsilciliği ile bu noktadan kendi müşterilerine hizmet verdiği bilgisine ulaşıldı.

Mansur Yavaş’ın kızı Çağlayan Londra’da şirket kurmuştu: Ortakları Çinli çıktı!

İNGİLTERE'DE ŞİRKET KURMAK İÇİN 50 BİN EURO GEREKİYOR…

İngiltere'de kurulan şirketin adının YVS IT LTD olduğu anlaşıldı. Web sitesi de olan şirketin Birleşik Krallık'taki şirket numarasının da 10816702 olduğu görüldü.

Mansur Yavaş’ın kızı Çağlayan Londra’da şirket kurmuştu: Ortakları Çinli çıktı!

Danışmanlık ve şirket yönetimini kolaylaştırmak üzere yazılımlar üzerinde kurulan şirketin, 2024 itibariyle kurulması için en az 50 bin euro gerekiyor ve dörtte birinin ödenmiş sermaye şartı bulunuyor.

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