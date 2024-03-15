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Haberler Galeri Mansur Yavaş’ın prensi Mesut Özarslan PORTAŞ’ı batırdı: Skandalı Sayıştay raporu belgeledi!
Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:54

Mansur Yavaş’ın prensi Mesut Özarslan PORTAŞ’ı batırdı: Skandalı Sayıştay raporu belgeledi!

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sağ kolu hatta prensi olarak anılan İYİ Partili Mesut Özarslan, Meral Akşener'in 'savaş açıyorum' çıkışı sonrası partisinden ayrıldı. CHP'den Keçiören'de Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mesut Özarslan'ın PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde belediye iştirakini nasıl batırdığı ortaya çıktı. Sayıştay raporunda yer alan skandalda, zararın 59 milyon 647 bin 720 lira olduğu vurgulandı.

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş’ın prensi Mesut Özarslan PORTAŞ’ı batırdı: Skandalı Sayıştay raporu belgeledi!

Cumhuriyet Halk Partili ABB Başkanı Mansur Yavaş, görev süresi boyunca sayısız skandala imza attı. Yavaş'ın sağ kolu hatta prensi olarak gösterilen İYİ Partili Mesut Özarslan, Meral Akşener'in 'savaş açıyorum' söylemi ve belediyedeki kirli çarkın ifşa olmasının ardından partisinden apar topar ayrıldı. CHP'den Keçiören Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Özarslan'ın PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde yaptığı ihaleler nedeniyle belediye iştirakini batırdığı anlaşıldı.

Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) iştirak şirketlerinden Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PORTAŞ) yaptığı ihaleler, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesinden kaynaklı ödenen gecikme cezaları ve idari para cezaları gibi sebeplerin yanı sıra gelir gider tablosunun kontrolsüzlüğü PORTAŞ'ı batırdı.

Mansur Yavaş’ın prensi Mesut Özarslan PORTAŞ’ı batırdı: Skandalı Sayıştay raporu belgeledi!

İŞTE PORTAŞ'IN BATIK RAKAMLARI

2019 yılında 65 milyon 903 bin 424 lira kar eden PORTAŞ'ın şimdilerde CHP'nin Keçiören Belediye Başkan Adayı olan Mesut Özarslan'ın yönetimi süresince battığı ortaya çıktı. 2023 yılında PORTAŞ'ın 59 milyon 647 bin 720 lira zarar ettiği bilgisi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan mali verilerde yer aldı.

AK PARTİLİ YILLARA GÖRE PORTAŞ'IN RAKAMLARI

2015 dönemi 20 milyon 140 bin Kar

2016 dönemi 5 milyon 720 bin Kar

2017 dönemi 15 milyon 950 bin Kar

2018 dönemi 1 milyon 60 bin Kar

AK Parti dönemi içerisinde Toplam kar: 42 bin 870 bin TL

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Mansur Yavaş’ın prensi Mesut Özarslan PORTAŞ’ı batırdı: Skandalı Sayıştay raporu belgeledi!

CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ VE MESUT ÖZARSLAN DÖNEMİ PORTAŞ

CHP'li Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından PORTAŞ'ın zararı 2023 döneminde zirveye ulaştı. 2023'te ABB iştirakinin 59 milyon 647 bin 720 lira zarar ettiği ortaya çıktı.

Mansur Yavaş’ın prensi Mesut Özarslan PORTAŞ’ı batırdı: Skandalı Sayıştay raporu belgeledi!

PORTAŞ'IN KARA BİLANÇOSU SAYIŞTAY RAPORUNDA

PORTAŞ'ın bütçesine ekstra maliyet olarak yüklenen gecikme ve idari para cezaları ise şöyle:

Elektrik ve doğalgaz faturalarının son ödeme tarihinin geçirilmesi: 2 milyon 210 bin 827 lira

Sözleşmesinde teknik personel bulundurma şartı öngörülen bazı işlerde teknik hersonel bulundurulmaması: 123 bin 550 lira

Mansur Yavaş’ın prensi Mesut Özarslan PORTAŞ’ı batırdı: Skandalı Sayıştay raporu belgeledi!

Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçtikten sonra prim ödemesinde bulunulması: 16 Bin 160 lira.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Birimine yasal süresi geçtikten sonra işe giriş bildiriminde bulunulması: 7 bin 319 lira.

Bazı kira borçlarının zamanında ödenmemesi: Bin 955 lira.

Gelir tablosuna göre PORTAŞ'ın 28 milyon 648 bin Türk lira zararda olduğu anlaşıldı. Sayıştay'ın 2022 raporunda "Şirketin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdiği alımların incelenmesinde ödemeye ilişkin evraklar arasında piyasa fiyat araştırması yapıldığını gösterir bir belge veya tutanağın yer almadığı tespit edilmiştir" denildi.

Dolayısıyla CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim sürecinde vaat ettiği 'Adrese teslim ihale olmayacak' sözlerinin arkasında durmadığı ortaya çıktı.

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