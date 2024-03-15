Mansur Yavaş’ın prensi Mesut Özarslan PORTAŞ’ı batırdı: Skandalı Sayıştay raporu belgeledi!

Cumhuriyet Halk Partili ABB Başkanı Mansur Yavaş, görev süresi boyunca sayısız skandala imza attı. Yavaş'ın sağ kolu hatta prensi olarak gösterilen İYİ Partili Mesut Özarslan, Meral Akşener'in 'savaş açıyorum' söylemi ve belediyedeki kirli çarkın ifşa olmasının ardından partisinden apar topar ayrıldı. CHP'den Keçiören Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Özarslan'ın PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde yaptığı ihaleler nedeniyle belediye iştirakini batırdığı anlaşıldı.

Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) iştirak şirketlerinden Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PORTAŞ) yaptığı ihaleler, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesinden kaynaklı ödenen gecikme cezaları ve idari para cezaları gibi sebeplerin yanı sıra gelir gider tablosunun kontrolsüzlüğü PORTAŞ'ı batırdı.