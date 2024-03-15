Mansur Yavaş’ın prensi Mesut Özarslan PORTAŞ’ı batırdı: Skandalı Sayıştay raporu belgeledi!

Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
11:54
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sağ kolu hatta prensi olarak anılan İYİ Partili Mesut Özarslan, Meral Akşener'in 'savaş açıyorum' çıkışı sonrası partisinden ayrıldı. CHP'den Keçiören'de Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mesut Özarslan'ın PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde belediye iştirakini nasıl batırdığı ortaya çıktı. Sayıştay raporunda yer alan skandalda, zararın 59 milyon 647 bin 720 lira olduğu vurgulandı.