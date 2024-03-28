Mansur Yavaş’ın yalanı belgelendi: Antalya’da 600 konut algısı patladı!

ÇİRKİN VE MESNETSİZ İFTİRA!

Bir TV kanalında konuşan gazeteci Murat Ağırel, mal varlığını açıklamasına rağmen hiçbir resmi evrak ve belgeye dayanmadan Turgut Altınok'un Antalya'da 600 dairesi daha olduğu iddialarını ortaya attı. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ardı arkası olmayan iftira ve yalan niteliğindeki bu haberi, kara propaganda malzemesi olarak kullanıp her defasında Altınok'un Antalya'da 600 dairesi olduğu yalanını seçim meydanlarında sürdürmeye kalktı.