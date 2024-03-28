Giriş Tarihi: 28.03.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
16:15
Mansur Yavaş’ın yalanı belgelendi: Antalya’da 600 konut algısı patladı!
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, yine bir algı operasyonuna imza attı. Mal varlığını açıklamasına rağmen Turgut Altınok'a yönelik Antalya'da 600 dairesi var yalanını seçim meydanlarında sürdürmeye kalktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'nca yayınlanan belge ile Yavaş'ın yalanı belgelendi ve Turgut Altınok'un Antalya'da dairesinin olmadığı açıklandı.