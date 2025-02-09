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Haberler Galeri Mansur Yavaş'tan Ankaralıya ölüm yolu! Tadilat var güvenlik yok: Bitmeyen üst geçit
Giriş Tarihi: 09.02.2025 15:37 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:40

Mansur Yavaş'tan Ankaralıya ölüm yolu! Tadilat var güvenlik yok: Bitmeyen üst geçit

Ankara'da ''yavaş belediyecilik'' yine sahnede, bu kez ihmal vatandaşların canına kastediyor. Ankara'da metro istasyonundan çıkan vatandaşlar, üst geçide geldiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yıkılmaya yüz tutmuş üst geçitte büyük bir delik açıldığı görüldü. Üst geçidin yeterince güvenlik önlemi alınmadan bırakılması, hem yayalar hem de sürücüler için büyük bir tehlike oluşturuyor.

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş’tan Ankaralıya ölüm yolu! Tadilat var güvenlik yok: Bitmeyen üst geçit

Başkent Ankara çökmeye devam ediyor. Daha birkaç gün önce Ulus'ta meydana gelen göçük olayının ardından, İstanbul metrosu yanındaki üst geçitten gelen görüntüler de endişe yarattı.

Mansur Yavaş’tan Ankaralıya ölüm yolu! Tadilat var güvenlik yok: Bitmeyen üst geçit

Ankara'da İstanbul Yolu metro durağının yanındaki üst geçidin neredeyse yıkılma noktasına geldiği görüldü. Vatandaşlar üst geçidin halini görünce büyük bir endişe duyarken, yetkililerden acilen müdahale edilmesi istendi. Üst geçitte büyük bir delik açılmış durumda. Ayrıca üst geçidin üzerinde biriken taşlar da dikkat çekti. Üst geçidi kullanamayan vatandaşlar, her gün hayatlarını riske atarak otoyolda yolun karşısına geçtiklerini belirtti. Bazı vatandaşlar ise yolu geçme riskini göze alamayıp, parçalanmış üst geçidi kullanmaya çalıştı.

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Mansur Yavaş’tan Ankaralıya ölüm yolu! Tadilat var güvenlik yok: Bitmeyen üst geçit

Yeterince güvenlik önlemi alınmayan üst geçit, hem yayaların hem de sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor. Bazı vatandaşlar, üst geçitte bulunan molozların araçların üzerine düştüğünü belirtti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından ABB ekiplerinin üst geçidin merdivenlerini sökerek kullanımını engellemeye çalıştığı görüldü. Ancak onarım hızının son derece yavaş ilerlediğini belirten vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi.

Mansur Yavaş’tan Ankaralıya ölüm yolu! Tadilat var güvenlik yok: Bitmeyen üst geçit

Ankaralı vatandaşlar, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı sevdasından sıyrılıp Ankara ile ilgilenmesi gerektiğini belirterek duruma isyan etti.

Mansur Yavaş’tan Ankaralıya ölüm yolu! Tadilat var güvenlik yok: Bitmeyen üst geçit

''ARABAMIN ÜZERİNE TAŞ DÜŞTÜ, ALLAH KORUSUN CAMA DA GELEBİLİRDİ. CANIMIZ BU KADAR MI UCUZ OLDU?''

Vatandaşların Tepkileri:

Hayri Ünyar: "Dün akşam aynı köprünün altından ben de geçtim. Köprünün üstünde çalışma yapılmış ama hiçbir güvenlik önlemi alınmamış. Arabamın üzerine taş düştü, Allah korusun cama da gelebilirdi. Canımız bu kadar mı ucuz oldu? Yetkililer uyuyor."

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