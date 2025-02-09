Mansur Yavaş’tan Ankaralıya ölüm yolu! Tadilat var güvenlik yok: Bitmeyen üst geçit

''ARABAMIN ÜZERİNE TAŞ DÜŞTÜ, ALLAH KORUSUN CAMA DA GELEBİLİRDİ. CANIMIZ BU KADAR MI UCUZ OLDU?''

Vatandaşların Tepkileri:

Hayri Ünyar: "Dün akşam aynı köprünün altından ben de geçtim. Köprünün üstünde çalışma yapılmış ama hiçbir güvenlik önlemi alınmamış. Arabamın üzerine taş düştü, Allah korusun cama da gelebilirdi. Canımız bu kadar mı ucuz oldu? Yetkililer uyuyor."