Giriş Tarihi: 09.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
15:40
Mansur Yavaş'tan Ankaralıya ölüm yolu! Tadilat var güvenlik yok: Bitmeyen üst geçit
Ankara'da ''yavaş belediyecilik'' yine sahnede, bu kez ihmal vatandaşların canına kastediyor. Ankara'da metro istasyonundan çıkan vatandaşlar, üst geçide geldiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yıkılmaya yüz tutmuş üst geçitte büyük bir delik açıldığı görüldü. Üst geçidin yeterince güvenlik önlemi alınmadan bırakılması, hem yayalar hem de sürücüler için büyük bir tehlike oluşturuyor.