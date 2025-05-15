Mansur Yavaş’tan karton bardak skandalı! Ankaralılar isyanda: Bu kadar bardakla cehenneme yol olur

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada ve halk arasında tepkiler çığ gibi büyüyor. İşte bazı vatandaş tepkileri:

Necati Güzel: "Çaldıkları minare o kadar büyük ki, uydurdukları kılıflar tırnağını bile kapatmıyor. Ne olacak bu İBB ve ABB'nin içler acısı durumu? Ne zaman yargı buna dur diyecek?"

Sebahattin Saymazoğlu: "Mansur için operasyon yapılması gerekir, zira ABB'nin İBB'den ne farkı vardır? Konser adıyla soygun düzenine son verilmesi gerekmez mi?"

Haşim Özgül: "Haram zıkkım olsun milletin vergilerini cebine indirenlere..."

Tuncer Çolak: "Yolsuzlukta İstanbul ile Ankara yarışıyor. Kim daha çok çalmıştır diye anket açmak gerekmez mi?"