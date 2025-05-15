Giriş Tarihi: 15.05.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
09:01
Mansur Yavaş'tan karton bardak skandalı! Ankaralılar isyanda: Bu kadar bardakla cehenneme yol olur
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni bir yolsuzluk skandalıyla daha gündemde. Daha önce kefen ve tabut alımlarındaki şaibeli ihalelerle eleştirilen Yavaş yönetimi, bu kez de "karton bardak vurgunu" iddiasıyla kamuoyunun tepkisini çekti. 45 milyon adetlik karton bardak alımıyla patlak veren yeni yolsuzluk skandalı, tepkileri de beraberinde getirdi.