Mansur Yavaş’tan milli sporcu Sude Nur Çakır’a büyük ayıp: Sevincimi kursağımda bıraktılar!

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN TAVRI VE FESİH KARARI
Lokman Çakır, kızının başarısının ardından yaşananları ise şöyle anlattı: Bizim siyasette bir işimiz yok. Biz çocuğumuz sporcu olsun istedik. 2 yıldır Büyükşehirde çocuğum, geçen yıl Avrupa'ya gitti, her şeyini Hakan Han Özcan karşıladı. Sağ olsun bazı eş dost, tanıdıklar destek oldu. Biraz kendi desteğimle Avrupa'ya da dünyaya da gönderdim. Yine de federasyon, orada çoğu masrafı karşıladı. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nden bir yardım almadık, sadece lisansını aldık. Sadece kağıt üzerinde lisansı vardı. Mansur Yavaş demişti ki; 'Çocuk sporculara aylık bin lira ücret verilecek.' Onu dahi vermediler. Bir ay verdiler, iki ay verdiler, sonra kesildi. Şampiyona dönüşü karşılama dahi yapmadılar. Ben çocuğumu kendim karşıladım. Çocuğum İstanbul'dan uçağa bindi, ben kendi aracımla götürdüm. Orada her şeyi kendim takip ettim. Büyükşehir'den şampiyona sürecinde ne çocuğumu ne de beni bir arayan oldu. Eğer Büyükşehir Belediyesi sporcusuysa orada takip edilmesi gerekiyordu."
"ALDIKLARI BİR EŞOFMAN VE FORMA"
Sude 2 yıldır orada çocuğuma hesap açtırdım. Hesaplarına yatan paralar belli. Aldıkları bir eşofman takımı ve bir forma verdiler. Başka bir şey yok. Ben Gölbaşı Belediyesi'ne de gittim. Şu an CHP'li belediye Yakup Başkan'a da dedim. Sonra Hürriyet Ergezer'e gittim. Gölbaşı Spor Kulübü'ne bakıyor şu anda. 'Yardımcı olamayız' dediler. Muhammed Hoca'yı aramışlar. 'Bizi çiğneyerek oraya gittiniz. Bizim zıt parti olduğumuzu bilmiyor musunuz? Orada ne işi var? Bu bizim sporcumuz. Bu saatten sonra o çocuğun sporcu hakkını feshediyoruz' demişler. Gölbaşı'nda bir hemşehrimiz vardı; onu da aradım, o da spor kulübünde. Bana dediği şu: 'Siz bizi ezerek, bizi çiğneyerek sporcumuzu AK Parti İl Başkanlığı'na götürdünüz. Bundan sonra işinizi AK Parti çözsün, kulüpten atıyoruz' dedi. Telefonu yüzüme kapattı. Verdiği bir takım eşofman yani. Onu da geri iade edeyim. Ben onun parasına, eşofmana ihtiyacım yok. Ben muhtarım. Ben CHP'ye de gittim, MHP'ye de gittim, AK Parti'ye de gittim. Hepsiyle de giderim. Bizim kapımız herkese açık. Bu çocuğu o şekilde kulüpten atmaları etmeleri çok ayıp, utanç verici bir durum."