Mansur Yavaş’tan milli sporcu Sude Nur Çakır’a büyük ayıp: Sevincimi kursağımda bıraktılar!

Milli sporcu Sude Nur Çakır, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olup tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Ancak Milli sporcu Sude Nur Çakır'ın şampiyona sonrasında AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret etmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile olan sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildiği açıklandı. Şampiyonluk sonrası AK Partili siyasetçilerin tebriklerini kabul etmesi ve AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın kutlama davetine icabet etmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sözleşmesini feshettiği milli sporcu Sude Nur Çakır ve babası Lokman Çakır önemli açıklamalar yaptı.

AİLESİNİN FEDAKARLIKLARI VE ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞU

Milli sporcu Sude Nur Çakır'ın babası Lokman Çakır, kızının şampiyonluk yolculuğunu şu sözlerle anlattı: Sude Nur adeta benim oğlum gibiydi. Oğlum gibi beraber çalıştık onunla. Tarlayı beraber ektik. Bahçe yaptık, bahçede beraber çalıştık. O zamanlar oldukça güçlüydü. Mesela gübre çuvalı 50 kilodur. 50 kiloluk gübre çuvalını alır, doğrudan kendisi doldururdu. Okulda bütün spor dallarında çaba gösterdi. Bilek güreşini kendi başlattı okulda. Bahçede kilit taş taşıyorduk beraber. Kilit taşlarını hep o taşıyordu. Tek elinde dört tane getirirdi. Yani tek elinde yirmi kilo taşırdı. O zaman onun sporcu olacağı belliydi. Avrupa'da gördüyseniz, kızın zıplamasından belli zaten. O hopluyor zıplıyor, kendi dengesini istifini hiç bozmuyor.

"HER BİR MÜSABAKAYA KENDİM GÖTÜRDÜM"

"Türkiye çapındaki okullar arasında yarışmalar başladı; 'Baba götürür müsün beni?' dedi. 'Tabii götürürüm' dedim. Bütün müsabakalara götürdüm. O zamanlar hiçbir kulüpte veya hocadan yardım almıyordu, her şeyi kendi emekleriyle kazandı. Bu sporun tekniğini bile bilmiyordu. Sonra Muhammed Hoca ile tanıştık. Muhammed Hoca Sude Nur'u Ankara Büyükşehir Belediyesi Kulübü'ne yazdırdı.