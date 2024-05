Mansur Yavaş’tan milli sporcu Sude Nur Çakır’a büyük ayıp: Sevincimi kursağımda bıraktılar!

SUDE NUR ÇAKIR'DAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Milli Sporcu Sude Nur Çakır ise yaşadığı duygusal anları ve karşılaştığı zorlukları şu şekilde ifade etti: O an çok gururlandım. Türkiye'deki o kadar tanıdığım insanlar, ailem, bana destek olan herkes ekranda izliyordu. Ayrıca o kadar emeğimin karşılığını aldığımı fark ettim. Çıktığım zaman ayaklarım titriyordu. O an gerçekten anlatılmaz yaşanır, ne demek istediğimi anlamanızı isterim. Çok güzel bir duyguydu benim için. Çünkü o kadar emek verdiğim, çalıştığım, çabaladığım şeyi sonunda başarmıştım. Farklı ülkeler arasında bayrağımızı dalgalandırmak ve onların içinde İstiklal Marşı'nı okutmak çok gurur verici bir şey. Öncelikle ailemin çok desteği var. İlk günden beri hep yanımdaydılar. Maddi manevi her koşulda, yani şehir dışı olsun, ülke dışı olsun her yere gönderdiler. Her zaman yanıma geldiler, destek oldular. Ayrıca antrenörüm benim yanımdaydı."