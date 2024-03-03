Giriş Tarihi: 03.03.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
11:40
Mansur Yavaş’tan yeni skandal: AK Parti seçim bürosuna saldıranlar bakın kim çıktı!
CHP'li Mansur Yavaş, peş peşe algı operasyonlarına imza attı. Boş kalan mitinglerine otobüslerle ABB personelini taşıdı. Son skandalı ise Güdül'de patladı. Yavaş'ın Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına 40 araçla toplam 550 büyükşehir personelini taşıdığı anlaşıldı! Açılış öncesi AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne saldıran ve 4 kişiyi darp eden şüpheliler de Yavaş'ın düzenlediği mitingde çıktı! Yapılan incelemede gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün ABB'ye bağlı ANFA Altınpark İşletmeleri personeli olduğu anlaşıldı!