Mansur Yavaş’tan yeni skandal: AK Parti seçim bürosuna saldıranlar bakın kim çıktı!

Mansur Yavaş'ın mitingi için Büyükşehir Belediyesi Göksu Parkı, Harikalar Diyarı, Altınpark işletmelerinden ve peyzaj işlerinden 250 kişi, Fen İşleri ve BELKA'dan 200 kişi, diğer birimlerden de 100 olmak üzere toplam 550 Büyükşehir personeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 40 araçla Güdül'deki mitinge taşıdığı belirlendi. CHP'li ABB Başkanı Yavaş'ın Güdül'deki Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına gelen çok sayıda belediye aracı Güdül trafiğini etkilediklerinden ve içeride yeterli park yeri olmadığından Güdül Atatürk Anıtı bölgesine alındığı, araçlardan inen Büyükşehir personeli yürüyerek miting alanındaki kalabalığa katıldığı tespit edildi.