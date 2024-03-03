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Haberler Galeri Mansur Yavaş’tan yeni skandal: AK Parti seçim bürosuna saldıranlar bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 03.03.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 11:40

Mansur Yavaş’tan yeni skandal: AK Parti seçim bürosuna saldıranlar bakın kim çıktı!

CHP'li Mansur Yavaş, peş peşe algı operasyonlarına imza attı. Boş kalan mitinglerine otobüslerle ABB personelini taşıdı. Son skandalı ise Güdül'de patladı. Yavaş'ın Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına 40 araçla toplam 550 büyükşehir personelini taşıdığı anlaşıldı! Açılış öncesi AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne saldıran ve 4 kişiyi darp eden şüpheliler de Yavaş'ın düzenlediği mitingde çıktı! Yapılan incelemede gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün ABB'ye bağlı ANFA Altınpark İşletmeleri personeli olduğu anlaşıldı!

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş’tan yeni skandal: AK Parti seçim bürosuna saldıranlar bakın kim çıktı!

CHP'li Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, 2019'dan bu yana başkenti algı operasyonları ile yönetti. Seçime sayılı günler kala anket sonuçlarını görünce de panikledi. ABB personelini zorla seçim meydanlarına götüren, Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok'a sorular sorması için mitinglere gönderen Mansur Yavaş, yine bir skandalla gündeme geldi.

Mansur Yavaş’tan yeni skandal: AK Parti seçim bürosuna saldıranlar bakın kim çıktı!

Mansur Yavaş'ın mitingi için Büyükşehir Belediyesi Göksu Parkı, Harikalar Diyarı, Altınpark işletmelerinden ve peyzaj işlerinden 250 kişi, Fen İşleri ve BELKA'dan 200 kişi, diğer birimlerden de 100 olmak üzere toplam 550 Büyükşehir personeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 40 araçla Güdül'deki mitinge taşıdığı belirlendi. CHP'li ABB Başkanı Yavaş'ın Güdül'deki Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına gelen çok sayıda belediye aracı Güdül trafiğini etkilediklerinden ve içeride yeterli park yeri olmadığından Güdül Atatürk Anıtı bölgesine alındığı, araçlardan inen Büyükşehir personeli yürüyerek miting alanındaki kalabalığa katıldığı tespit edildi.

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Mansur Yavaş’tan yeni skandal: AK Parti seçim bürosuna saldıranlar bakın kim çıktı!

150 KİŞİLİK PERSONEL SEÇİM AFİŞLERİ ASTI

Güdül SKM açılışı için daha önceden görevlendirilmiş olan ANFA Güvenlik, ASKİ Genel Müdürlüğü Ayaş Şubesi, ASKİ Genel Müdürlüğü Güdül Şubesi, ASKİ Genel Müdürlüğü Beypazarı Şubesi, Güdül Fen İşleri Müdürlüğü'nden toplamda 150 kişilik Büyükşehir Belediyesi personelinin seçim meydanında aktif olarak rol aldığı hatta bayrak astı, slogan attı ve ellerindeki afişlerle şov yaparak Yavaş'ın seçim atmosferine katkıda bulunduğu belirlendi.

Mansur Yavaş’tan yeni skandal: AK Parti seçim bürosuna saldıranlar bakın kim çıktı!

Yavaş'ın acıkışı öncesi 30 kişi, Güdül AK Parti SKM Bürosuna baskın yaparak içeride bulunan 4 kişiyi darp etmişti. "Sizi burada bitireceğiz, Mehmet Doğanay geliyor, Mansur abimiz geliyor, Ahmet Öksüz geliyor sizin bu seçim sonunuz olacak" diyerek tehdit edenlerin Mansur Yavaş'ın mitingine katıldığı belirlendi. Miting bitiminde AK Parti seçim bürosuna saldırdıkları belirlenen 20 kişi ilçe güvenlik kameralarından tespit edildi. Gözaltına alınan kişilerden 4'ünün ANFA Altınpark İşletmeleri personeli olduğu belirlendi.

Mansur Yavaş’tan yeni skandal: AK Parti seçim bürosuna saldıranlar bakın kim çıktı!

GÜDÜL'DE İLK VUKUAT DEĞİL

Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Güdül'e gelerek bir miting düzenlemişti. Güdül'deki mitinge katılım çok olmayınca da Akşener'den "Memleketine geliyoruz bizi 10 kişi karşılıyor" diye fırça yediği vatandaşın içinde Yavaş'a fırça attığı iddia edilmişti.

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