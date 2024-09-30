Mansur Yavaş’tan yine algı operasyonu: Bütün belediyelerin yaptığı okul temizliğini siyasi ranta dönüştürdü!

"KENDİ İŞİNİZİ YAPIN"

Sonra trafik konusu var. Ankara tarihinde hiçbir dönemde bu kadar yoğun, bu kadar kangren haline dönüşmüş bir trafik sorunu yaşanmamıştır. Şu anda Ankara'da trafik felç olmuş durumda. Ankaralılar trafik çilesiyle uğraşır durumda. Sen çözeceksen bunu çöz. Kendi işini yap. Toplu taşımada yaşanan rezillikler. Bugüne kadar her dönemde söz verdin. En son 2019'da 58 kilometre metro yapacağının sözünü verdin. 2020'de 7.8 kilometre Mamak metrosunu onayını aldıklarını ve 4 sene içerisinde bitireceğini sözü verdin. Bugüne kadar 1 santimetre yapmadın ya 1 santimetre. Bırakın bunu, bırakın yenisini yapmayı. Eskiden yapılanların bakımını yapamıyor.

Ankaralı Türkiye'nin en pahalı ulaşımını, en pahalı suyunu kullanıyor. Vaktinizi algı faaliyetlerine değil bu problemleri çözmeye ayırın. Önce bu problemleri giderin ondan sonra Cumhurbaşkanı adayı olursunuz.