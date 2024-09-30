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Haberler Galeri Mansur Yavaş’tan yine algı operasyonu: Bütün belediyelerin yaptığı okul temizliğini siyasi ranta dönüştürdü!
Giriş Tarihi: 30.09.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 13:31

Mansur Yavaş’tan yine algı operasyonu: Bütün belediyelerin yaptığı okul temizliğini siyasi ranta dönüştürdü!

Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yine işi şova çevirdi. Ankara'daki bazı okullara sağladığı hijyen desteğini bir PR faaliyeti haline getirdi. Ancak okullara temizlik desteğinin bütün belediyeler tarafından verildiğini söyledi. AK Parti'den yapılan açıklamada "Canınız temizlik yapmak istiyorsa 7 kişinin ölümüne neden olan mazgalları temizleyin" ifadelerine yer verildi.

TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş’tan yine algı operasyonu: Bütün belediyelerin yaptığı okul temizliğini siyasi ranta dönüştürdü!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'daki bazı okullara sağladığı hijyen desteğini bir PR faaliyeti haline getirmesi üzerine AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın'dan açıklama geldi. Yalçın, "Ankara halkı en temel belediyecilik hizmetlerinden mahrumken Yavaş'ın okullara gönderdiği 2 bidon deterjanın reklamını yapması akıl alır gibi değil" dedi.

Mansur Yavaş’tan yine algı operasyonu: Bütün belediyelerin yaptığı okul temizliğini siyasi ranta dönüştürdü!

"HİÇBİR BELEDİYE BUNU SİYASİ RANTA DÖNÜŞTÜRMEYE KALKMAZ"

AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın, açıklamalarına şöyle devam etti: Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara Ankara Büyükşehir Belediyesi bir çağrıda bulundu. Dedi ki temizlik malzemesi ihtiyacı olanlar başvursun.

Oysa ki bununla ilgili daha önce de Mansur Yavaş yönetimi 2020 ve 2021 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Bölge Müdürlüğü'ne bir talepte bulunmuş. İl Müdürlüğü de buna şu anda ihtiyacın olmadığını söylemişti. Ancak bu sefer İl Müdürlüğü'yle veya bakanlıkla bir temasa geçmek yerine, iş birliği şeklinde bir projeyi yürütmek yerine doğrudan okullara bir çağrıda bulundu ki sırf bunun şu anda ülke siyasetinde gündem olabilmek adına böyle bir şey yaptılar.

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Mansur Yavaş’tan yine algı operasyonu: Bütün belediyelerin yaptığı okul temizliğini siyasi ranta dönüştürdü!

Kaldı ki şöyle de bir durum var. İlçe belediyelerinin neredeyse tamamı hatta ülke genelindeki bütün belediyeler bulundukları mahalledeki okullara ayni yardımda bulunurlar. Bu yıllardır bu şekilde uygulana gelmiştir. Bütün belediyeler bunu uygular ancak hiçbir belediye bunu siyasi ranta dönüştürmeye kalkmaz. Sonuçta okullara hizmet noktasında yardım edenler. Bugüne kadar hiçbir belediye başkanı okula yapmış olduğu yardımla çıkıp övünmemiştir. Ben mesela Sincan Belediyesi'nde geçtiğimiz dönem 5 sene meclis üyeliği yaptım. Sincan Belediyesi ilçedeki okulların tamamına temizlik malzemesi yardımını her sene mutlaka yapar. Ve bunu hiçbir yerde duyamazsınız, göremezsiniz. Ve basın açıklamasında bu konuyu açıklarken milli eğitimin çaresizliğinden bahsediyor. Bakanlığın böyle bir çaresizliği falan yok. Ancak böyle bir çaresizlik içerisindeymiş gibi göstererek ortada sanki bir kurtarıcı rol üstlenmeyi düşünüyorlar.

Mansur Yavaş’tan yine algı operasyonu: Bütün belediyelerin yaptığı okul temizliğini siyasi ranta dönüştürdü!

"CANINIZ TEMİZLİK YAPMAK İSTİYORSA 7 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN MAZGALLRARI TEMİZLEYİN"

Sayın Yavaş siz kendi işlerinizi yapın. Bakın rekreasyon alanlarına, Ankara'da rekreasyon alanları şu anda rezil durumda canınız temizlik yapmak istiyorsa, rekreasyon alanlarını temizleyin Göksu Park Harikalar Diyarı, Mogan Park buralarda balıklar öldü ya kirlilikten. Temizleyeceksen rekreasyon alanlarını temizle. Temizleyeceksen altyapı sorunlarını çöz. Mazgalları temizle. Ankara'da bugüne kadar bu denli altyapı sorunu hiçbir zaman yaşanmamıştır. İki damla yağmur yağdığında her yer göl oluyor. Temizleyeceksen oraları temizle. 7 kişi vefat etti bu sorumsuzluğunuz yüzünden.

Mansur Yavaş’tan yine algı operasyonu: Bütün belediyelerin yaptığı okul temizliğini siyasi ranta dönüştürdü!

"KENDİ İŞİNİZİ YAPIN"

Sonra trafik konusu var. Ankara tarihinde hiçbir dönemde bu kadar yoğun, bu kadar kangren haline dönüşmüş bir trafik sorunu yaşanmamıştır. Şu anda Ankara'da trafik felç olmuş durumda. Ankaralılar trafik çilesiyle uğraşır durumda. Sen çözeceksen bunu çöz. Kendi işini yap. Toplu taşımada yaşanan rezillikler. Bugüne kadar her dönemde söz verdin. En son 2019'da 58 kilometre metro yapacağının sözünü verdin. 2020'de 7.8 kilometre Mamak metrosunu onayını aldıklarını ve 4 sene içerisinde bitireceğini sözü verdin. Bugüne kadar 1 santimetre yapmadın ya 1 santimetre. Bırakın bunu, bırakın yenisini yapmayı. Eskiden yapılanların bakımını yapamıyor.

Ankaralı Türkiye'nin en pahalı ulaşımını, en pahalı suyunu kullanıyor. Vaktinizi algı faaliyetlerine değil bu problemleri çözmeye ayırın. Önce bu problemleri giderin ondan sonra Cumhurbaşkanı adayı olursunuz.

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