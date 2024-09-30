Giriş Tarihi: 30.09.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
13:31
Mansur Yavaş’tan yine algı operasyonu: Bütün belediyelerin yaptığı okul temizliğini siyasi ranta dönüştürdü!
Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yine işi şova çevirdi. Ankara'daki bazı okullara sağladığı hijyen desteğini bir PR faaliyeti haline getirdi. Ancak okullara temizlik desteğinin bütün belediyeler tarafından verildiğini söyledi. AK Parti'den yapılan açıklamada "Canınız temizlik yapmak istiyorsa 7 kişinin ölümüne neden olan mazgalları temizleyin" ifadelerine yer verildi.