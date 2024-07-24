Giriş Tarihi: 24.07.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
09:27
“Maraş” artık hayalet şehir değil! Lefkoşa'dan net mesaj: Burası KKTC toprağı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin(KKTC) cennet köşelerinden olan Kapalı Maraş, Ekim 2020'de hayalet şehir olmaktan çıktı. Maraş, sahil şeridinin faaliyete geçmesiyle yüzbinlerce turist bölgeye akın ederken, KKTC'nin daha fazla alanın ziyarete açılmasına ilişkin çalışmalar için düğmeye bastığı öğrenildi. Şimdiye kadar Maraş'ta yüzde 3,5'lik bölüm, askeri bölge statüsünden çıkarılarak sivilleştirildi. Maraş'ın açılması ada refahına önemli katkı sundu. KKTC, Maraş'ın KKTC'nin toprağı olduğunu vurgulayarak, burayla ilgili karar alırken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi(GKRY) dahil kimseden icazet alınmayacağını ifade ediyor.