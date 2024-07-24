“Maraş” artık hayalet şehir değil! Lefkoşa'dan net mesaj: Burası KKTC toprağı

Türkiye ve KKTC makamları, Maraş'ta taşınmazı olan Rumlara ve diğer vatandaşlara, Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvuru yapmaları çağrısı yapıyor. Komisyona şimdiye kadar Maraş özelinde 500'den fazla başvuru yapıldı. GKRY'nin engelleme çalışmalarına rağmen Komisyona çok sayıda Rum vatandaşının da başvurduğu öğrenildi. Mülkiyete ilişkin problemlerin ortadan kalkmasıyla Maraş'ın tamamının KKTC yönetiminde açılması hedefleniyor.