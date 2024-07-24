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Haberler Galeri “Maraş” artık hayalet şehir değil! Lefkoşa'dan net mesaj: Burası KKTC toprağı
Giriş Tarihi: 24.07.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:27

“Maraş” artık hayalet şehir değil! Lefkoşa'dan net mesaj: Burası KKTC toprağı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin(KKTC) cennet köşelerinden olan Kapalı Maraş, Ekim 2020'de hayalet şehir olmaktan çıktı. Maraş, sahil şeridinin faaliyete geçmesiyle yüzbinlerce turist bölgeye akın ederken, KKTC'nin daha fazla alanın ziyarete açılmasına ilişkin çalışmalar için düğmeye bastığı öğrenildi. Şimdiye kadar Maraş'ta yüzde 3,5'lik bölüm, askeri bölge statüsünden çıkarılarak sivilleştirildi. Maraş'ın açılması ada refahına önemli katkı sundu. KKTC, Maraş'ın KKTC'nin toprağı olduğunu vurgulayarak, burayla ilgili karar alırken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi(GKRY) dahil kimseden icazet alınmayacağını ifade ediyor.

BETÜL USTA
Maraş artık hayalet şehir değil! Lefkoşa’dan net mesaj: Burası KKTC toprağı

Bölgenin tamamen sivil halkın kullanımına açılmasının önünde "mülkiyet ile ilgili sorunlar" duruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılında Lefkoşa'daki hitabında uluslararası alanda etkin iç hukuk yolu olarak tanınan Taşınmaz Mal Komisyonu'nun Ada'da mülkiyet konusunda çözümün yegane adresi olduğunu vurguladı.

Maraş artık hayalet şehir değil! Lefkoşa’dan net mesaj: Burası KKTC toprağı

Türkiye ve KKTC makamları, Maraş'ta taşınmazı olan Rumlara ve diğer vatandaşlara, Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvuru yapmaları çağrısı yapıyor. Komisyona şimdiye kadar Maraş özelinde 500'den fazla başvuru yapıldı. GKRY'nin engelleme çalışmalarına rağmen Komisyona çok sayıda Rum vatandaşının da başvurduğu öğrenildi. Mülkiyete ilişkin problemlerin ortadan kalkmasıyla Maraş'ın tamamının KKTC yönetiminde açılması hedefleniyor.

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Maraş artık hayalet şehir değil! Lefkoşa’dan net mesaj: Burası KKTC toprağı

YÜZDE 3.5 SİVİLLEŞTİ
İlk olarak 8 Ekim 2020'de Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü kullanıma açıldı. Dünyanın yakından incelediği açılış sonrası Maraş "dark turizm" noktasında önemli bir destinasyon haline geldi. Bakanlar Kurulu kararıyla Temmuz 2021'de Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında bir bölge daha askeri olmaktan çıkarıldı ve böylece Maraş'ın yüzde 3,5'lik kısmı sivil hale geldi.

Maraş artık hayalet şehir değil! Lefkoşa’dan net mesaj: Burası KKTC toprağı

PLAJLAR KULLANIMDA
Halihazırda uzunluğu 800 metreden fazla olan iki plaj halkın kullanımına sunuldu, kamuya ait bölümlerde ağaç dikimi, peyzaj ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. 2021'den itibaren ziyarete açık bölgedeki yol güzergahında otobüs ile ring servisi yapılmaya başlandı.

Maraş artık hayalet şehir değil! Lefkoşa’dan net mesaj: Burası KKTC toprağı

Gazimağusa Belediyesi ziyaretçiler için büfe ve bisiklet kiralama noktasını hizmete sundu. Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı ve içindeki tesisler, yenileme yapılarak Temmuz 2021'de Maraş bölgesinde bulunan ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi de Temmuz 2021'de ibadete açıldı.

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