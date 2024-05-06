Giriş Tarihi: 06.05.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
18:09
Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Dünyanın gözü bu tatbikatta: 100 gemi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter...
Türk Donanması, Mavi Vatan'da kapsamlı bir tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Dosta güven düşmana korku verecek bu tatbikatta 15 bin personel görev alacak. DENİZKURDU-II/2024 adı verilen tatbikat, Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de 7-18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Tatbikata, 100 suüstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı ve 7 insansız deniz aracı katılacak.