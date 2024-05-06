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Haberler Galeri Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Dünyanın gözü bu tatbikatta: 100 gemi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter...
Giriş Tarihi: 06.05.2024 18:09 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 18:09

Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Dünyanın gözü bu tatbikatta: 100 gemi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter...

Türk Donanması, Mavi Vatan'da kapsamlı bir tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Dosta güven düşmana korku verecek bu tatbikatta 15 bin personel görev alacak. DENİZKURDU-II/2024 adı verilen tatbikat, Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de 7-18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Tatbikata, 100 suüstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı ve 7 insansız deniz aracı katılacak.

Mavi Vatan’da gövde gösterisi! Dünyanın gözü bu tatbikatta: 100 gemi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı yarın başlayacak.

Mavi Vatan’da gövde gösterisi! Dünyanın gözü bu tatbikatta: 100 gemi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter...

Gölcük'teki Deniz Harp Merkezi Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Erdinç Altıner, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı katıldı.

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Mavi Vatan’da gövde gösterisi! Dünyanın gözü bu tatbikatta: 100 gemi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter...

Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Kaan Türkkan, DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar Programı'na istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen fiili bir tatbikat olduğunu söyledi.

Mavi Vatan’da gövde gösterisi! Dünyanın gözü bu tatbikatta: 100 gemi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter...

Tatbikatın amacının, Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda; muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi olduğunu belirten Türkkan, "Tatbikata 100 suüstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı, 7 insansız deniz aracı, 2 SAT timi (8 kişilik) ve 3 SAS timi(5 kişilik) iştirak edecektir. Tatbikatta toplam 15 bin personel görev alacaktır." diye konuştu.

Mavi Vatan’da gövde gösterisi! Dünyanın gözü bu tatbikatta: 100 gemi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter...

Türkkan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren "Marlin İda" ile 6 kamikaze "Albatros İda"nın ilk defa tatbikat faaliyetlerine iştirak edeceğini bildirerek, "Tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, A-400 M nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 6 sahil güvenlik botu iştirak edecektir." şeklinde konuştu.

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