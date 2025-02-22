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Haberler Galeri Maydonoz Döner zinciri açan FETÖ bu cesareti nereden buluyor? | Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 22.02.2025 06:31 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 07:01

Maydonoz Döner zinciri açan FETÖ bu cesareti nereden buluyor? | Melih Altınok yazdı

Maydonoz Döner zincirine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 353 kişi gözaltına alınırken, şirkete de kayyum atandı. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok bugünkü köşesinde Maydonoz Döner ve FETÖ ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Altınok, "Her sektörde pıtırcık gibi biten ve anında parlayan işletmelerin, ünlülerin mali ilişkileri daha sıkı mercek altına alınmalı." dedi.

Maydonoz Döner zinciri açan FETÖ bu cesareti nereden buluyor? | Melih Altınok yazdı

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ operasyonu kamuoyunda çokça konuşuldu, şaşkına çeviren detaylar ortaya çıktı. 220 milyonluk para transfer hacmi olduğu belirtilirken Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok da konuyu bugünkü köşesine taşıdı.

Maydonoz Döner zinciri açan FETÖ bu cesareti nereden buluyor? | Melih Altınok yazdı

İşte Melih Altınok'un 'FETÖ'nün parası kaldı mı?' başlıklı yazısı:

Geçtiğimiz günlerde yurtdışındaki firari FETÖ'cülerin sosyal medyadaki bir tartışmasına denk geldim.

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Maydonoz Döner zinciri açan FETÖ bu cesareti nereden buluyor? | Melih Altınok yazdı

Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgütün yönetimine çöken ekibin, finans kaynaklarını üyeler için kullanmamasından yakınıyorlardı. "O kadar para ne için var?" diye soruyorlardı.

Maydonoz Döner zinciri açan FETÖ bu cesareti nereden buluyor? | Melih Altınok yazdı

FETÖ içi iktidar mücadelesinde kullanılan abartılı bir argüman mı yoksa örgüt gerçekten de hâlâ finans gücünü koruyor mu?
Cevabı bilmiyorum.

Maydonoz Döner zinciri açan FETÖ bu cesareti nereden buluyor? | Melih Altınok yazdı

Evet, Ankara bastırıyor ama yurtdışındaki okullarının çoğu hâlâ açık. Örgütün en önemli kaynaklarından olan "himmet" mekanizması çökmüş durumda. Maaşlarından pay aktaran üyeler, devletten büyük oranda temizlendi. İşadamları da üzerlerindeki korku ve tehdit kalkınca ananas yemekten kurtuldular.

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