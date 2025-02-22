Giriş Tarihi: 22.02.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
07:01
Maydonoz Döner zinciri açan FETÖ bu cesareti nereden buluyor? | Melih Altınok yazdı
Maydonoz Döner zincirine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 353 kişi gözaltına alınırken, şirkete de kayyum atandı. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok bugünkü köşesinde Maydonoz Döner ve FETÖ ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Altınok, "Her sektörde pıtırcık gibi biten ve anında parlayan işletmelerin, ünlülerin mali ilişkileri daha sıkı mercek altına alınmalı." dedi.