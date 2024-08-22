Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, vaka görüldü mü? (Mpox) Maymun Çiçeği hastalığı belirtileri, bulaşma yolları, tedavisi

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Türkiye'de geçmişte mpox virüsü hastalığı tespit edilmiş, hastalar izole edilmiş ve iyileştirilmişti. Resmi kaynaklar, Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili gerekli tüm önlemleri aldığını belirterek bu yıl Türkiye'de herhangi bir Maymun çiçeği virüsü tespit edilmediğini açıkladı.

Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi ile Bilkent Şehir Hastanesi'nde 4 kişinin maymun çiçeği hastalığına yakalandığı ve karantinaya alındığı iddiası üzerine çok geçmeden açıklama geldi.