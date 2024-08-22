Giriş Tarihi: 22.08.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
12:54
Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, vaka görüldü mü? (Mpox) Maymun Çiçeği hastalığı belirtileri, bulaşma yolları, tedavisi
Afrika'dan yayılan mpox salgını Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum ilanına neden oldu. Daha sonra farklı ülkelerde de görülen virüsle ilgili gözler Sağlık Bakanlığı'na döndü. Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü, var mı soruları en çok merak edilenler arasında. Öte yandan virüsün semptomları da araştırılıyor. Peki; Maymun Çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?