Meclis ne zaman açılacak, seçim arası ne zaman bitiyor? Öğretmen ataması ve torba yasa için gözler Meclis’te!

TORBA YASA MECLİS'TE BEKLENİYOR!

Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği, kapsamı ve yürürlüğe gireceği tarih ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ekonomiye yönelik çalışmalar Meclis'in yeniden açılmasıyla görüşülecek. Torba yasa TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.