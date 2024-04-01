Giriş Tarihi: 01.04.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
13:26
Meclis ne zaman açılacak, seçim arası ne zaman bitiyor? Öğretmen ataması ve torba yasa için gözler Meclis’te!
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2024 Yerel Seçimleri sebebiyle 10 günlüğüne çalışmalarına ara vermiş ve Meclis tatile girmişti. Daha önceden alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarına ara veren Meclis'in ne zaman açılacağı merak konusuydu. Binlerce vatandaşın beklediği Torba Yasa, öğretmen ataması ve 3600 ek gösterge çalışmaları için gözler Meclis'in açılacağı tarihe çevrildi. Çalışma takvimi belirlendi. Peki meclis ne zaman açılacak, yeni kararlar ne zaman görüşülecek, Meclis tatili bitti mi?