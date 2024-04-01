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Haberler Galeri Meclis ne zaman açılacak, seçim arası ne zaman bitiyor? Öğretmen ataması ve torba yasa için gözler Meclis’te!
Giriş Tarihi: 01.04.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 13:26

Meclis ne zaman açılacak, seçim arası ne zaman bitiyor? Öğretmen ataması ve torba yasa için gözler Meclis’te!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2024 Yerel Seçimleri sebebiyle 10 günlüğüne çalışmalarına ara vermiş ve Meclis tatile girmişti. Daha önceden alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarına ara veren Meclis'in ne zaman açılacağı merak konusuydu. Binlerce vatandaşın beklediği Torba Yasa, öğretmen ataması ve 3600 ek gösterge çalışmaları için gözler Meclis'in açılacağı tarihe çevrildi. Çalışma takvimi belirlendi. Peki meclis ne zaman açılacak, yeni kararlar ne zaman görüşülecek, Meclis tatili bitti mi?

Meclis ne zaman açılacak, seçim arası ne zaman bitiyor? Öğretmen ataması ve torba yasa için gözler Meclis’te!

8. Yargı Paketi çalışmalarına hız kazandırılıp emekli ikramiye teklifinin kabul edilmesiyle birlikte 31 Mart Yerel seçimleri çalışmaları ve seçim sebebiyle Meclis 10 günlük araya girmişti. Yerel seçimin gerçekleşmesiyle birlikte Meclis'ten çıkacak müjdelere yöneldi. Peki Meclis ne zaman açılacak, Meclis tatili bitti mi? İşte detaylar

Meclis ne zaman açılacak, seçim arası ne zaman bitiyor? Öğretmen ataması ve torba yasa için gözler Meclis’te!

8. YARGI PAKETİ, TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLMİŞTİ!

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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Meclis ne zaman açılacak, seçim arası ne zaman bitiyor? Öğretmen ataması ve torba yasa için gözler Meclis’te!

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Daha önce alınan karar gereğince TBMM Genel Kurulu, 5, 6, 7, 12, 13 ve 14 Mart 2024 tarihinde toplanmayacak. TBMM Genel Kurulu, 19 Mart 2024 tarihinden itibaren 10 gün süre ile çalışmalarına ara verecek.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin yasalaşmasının ardından birleşimi 2 Nisan 2024 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

2 Nisan 2024 Salı gününden itibaren TBMM normal işleyişine devam edecek.

Meclis ne zaman açılacak, seçim arası ne zaman bitiyor? Öğretmen ataması ve torba yasa için gözler Meclis’te!

TORBA YASA MECLİS'TE BEKLENİYOR!

Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği, kapsamı ve yürürlüğe gireceği tarih ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ekonomiye yönelik çalışmalar Meclis'in yeniden açılmasıyla görüşülecek. Torba yasa TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Meclis ne zaman açılacak, seçim arası ne zaman bitiyor? Öğretmen ataması ve torba yasa için gözler Meclis’te!

ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN KARAR BEKLENİYOR!

Geçtiğimiz yıl yapılan 45 bin öğretmen ataması için konetenjan ve branş dağılımı Mart ayı sonunda yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Şubat ayında açıklanacağı duyurulan MEB Öğretmen atama takvimi duyurulmadı. Atama takviminin seçimin ardından duyurulması bekleniyor.

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