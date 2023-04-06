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Haberler Galeri Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor
Giriş Tarihi: 06.04.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 12:41

Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasi çevrelerde alay konusu olan ve sosyal medyanın diline düşen 'Mecliste kurşun saçma' eylemi gündemdeki yerini koruyor. Parti binasına isabet eden kurşun olayının aydınlanmasına rağmen o günkü ifadeleri için özür dilemeyen Akşener bir gün sonra da meclise bir torba mermiyle gelip öne mermileri kürsüye dizdi, ardından da etrafa saçtı. Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'a göre seçim anketlerine yansıyan oy kaybını telafi etmek istediği düşünülen Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor.

M. FATİH GEDİMAN
Meclis’te kurşun saçan Akşener Ben kontrolü kaybettim diyor

Uluslararası ilişkiler Profesörü ve SABAH Yazarı Hasan Basri Yalçın Meral Akşener'in Ankara'nın diline düşen ve sosyal medyada alay konusu olan mermi saçma eylemini yorumladı. Durumu değerlendiren Yalçın, Akşener'in ciddi bir travma yaşadığını ve bunun altında 'kaybetmiş bir siyasetçi' gerçeğinin yattığını belirtti.

İşte Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'ın İYİ Parti ve Meral Akşener'in elinde patlamamış kurşunlarla meclise gelecek aşamaya ulaştığı kontrol kaybına ilişkin SABAH.com.tr'ye yaptığı değerlendirme:

Meclis’te kurşun saçan Akşener Ben kontrolü kaybettim diyor

Bir şeye inanmıyorsanız inanmıyorsunuzdur. Bu konuda özgürlüğünüz var. Ama karşılığında bir şey göstermeniz gerekiyor. Bir araştırma yapar, kendinizce bir anlamlandırma sürecine girersiniz ve dersiniz ki böyle böyle oldu. Bir hikaye kurarsınız 'Neden sizin binanızın kurşunlandığı' hikayesini bize anlatırsınız. Biz de kamuoyu olarak dinleriz, ikna oluruz ve olmayız. Bu rasyonel bir anlaşma sürecidir.

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Meclis’te kurşun saçan Akşener Ben kontrolü kaybettim diyor

İDDİASININ PEŞİNDE KOŞMAK YERİNE MERMİ SAÇMAYI, ŞOV YAPMAYI TERCİH EDİYORSUNUZ

Ama bunu yapmak yerine meclis toplantısında kürsüye çıkıp yerlere mermiler saçmak vesair üzerinden gidiyor, şov yapmayı tercih ediyorsunuz. Görsel olduğunda, somut şeyler olduğunda mermi gibi sembolik kavramlar üzerinden yapıldığında daha fazla ses getireceğini hayal ediyor olabilirsiniz.

Meclis’te kurşun saçan Akşener Ben kontrolü kaybettim diyor

GÜNDEM OLMA MALZEMENİZ TRAVMANIZI ORTAYA ÇIKARIYORSA…

Gündem olmak ise amaç bir saniyede gündem oluyor. Meral Akşener olarak gündem olmak için her şeyi yapabilirsiniz. Her türlü çılgınlığı da deneyebilirsiniz. Ancak nasıl gündem olduğunuza da bakmanız lazım. Eğer gündem olma malzemeniz sizin bütün travmalarınızı ortaya çıkarıyorsa bu aslında çok da faydalı bir iş olmayabilir.

Meclis’te kurşun saçan Akşener Ben kontrolü kaybettim diyor

SERTLİK SİYASETİN DOĞASINDA VAR AMA KİMSE YERLERE KURŞUN SAÇMIYOR

Yani bakın kutuplaşmadan, tarafların birbirlerine çok sert kavramlar kullanmasından falan dem vuruyorsunuz. Sonra böyle bir davranışta bulunuyorsunuz. Keşke kimse birbirine hakaret etmeden, küfürler etmeden suhulet içerisinde seçime gidilse. Bunlar hepimizin hayali ama kutuplaşma da siyasetin doğasında var. İstesek de istemesek de oluyor. Sertlik de oluyor ama ben hiç kimsenin yerlere böyle kurşunlar falan saçtığını görmedim.

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