Mehmet Barlas yazdı: Artık Kandil’in ‘resmi’ adayı Kılıçdaroğlu’dur! HDP’nin tek bir isteği var...

HDP'NİN TEK İSTEĞİ PKK'NIN ÖNÜNÜN AÇILMASI

Peki Kandil ve HDP ne karşılığında Kılıçdaroğlu'na bu desteği veriyor? Bakıyorum sosyal medyada HDP'ye verilecek bakanlık sayısı tartışılmaya başlanmış bile. HDP'nin asla böyle bir pazarlık içerisine gireceğini zannetmiyorum. Ne bakanlık isteyecekler ne de Kürtlerin temel hak ve özgürlükleri noktasında bir talepleri olacak. Zaten öyle bir dertleri de yok.

