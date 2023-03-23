Mehmet Barlas yazdı: Artık Kandil’in ‘resmi’ adayı Kılıçdaroğlu’dur! HDP’nin tek bir isteği var...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. HDP, şartlarını kabul eden 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü köşe yazısında, yaklaşık 3 ay önce aynı Pervin Buldan'ın HDP olarak cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını söylediğini hatırlatarak, "Peki, 3 ayda ne değişti? Aslında en önemli soru şu olmalı: "Hem ülkücü Meral Akşener'i hem de HDP'li Pervin Buldan'ı aynı masaya oturmaya zorlayan irade kim?" sorusunu yönettli. 6'lı masa üzerinden Türkiye'ye büyük bir tuzak kurulduğunu belirten Mehmet Barlas, önemli tespitlerde bulundu. İşte detaylar...