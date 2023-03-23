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Haberler Galeri Mehmet Barlas yazdı: Artık Kandil’in ‘resmi’ adayı Kılıçdaroğlu’dur! HDP'nin tek bir isteği var...
Giriş Tarihi: 23.03.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 06:25

Mehmet Barlas yazdı: Artık Kandil’in ‘resmi’ adayı Kılıçdaroğlu’dur! HDP'nin tek bir isteği var...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. HDP, şartlarını kabul eden 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü köşe yazısında, yaklaşık 3 ay önce aynı Pervin Buldan'ın HDP olarak cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını söylediğini hatırlatarak, "Peki, 3 ayda ne değişti? Aslında en önemli soru şu olmalı: "Hem ülkücü Meral Akşener'i hem de HDP'li Pervin Buldan'ı aynı masaya oturmaya zorlayan irade kim?" sorusunu yönettli. 6'lı masa üzerinden Türkiye'ye büyük bir tuzak kurulduğunu belirten Mehmet Barlas, önemli tespitlerde bulundu. İşte detaylar...

MEHMET BARLAS
Mehmet Barlas yazdı: Artık Kandil’in ‘resmi’ adayı Kılıçdaroğlu’dur! HDP’nin tek bir isteği var...

Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugün kaleme aldığı "Artık Kandil'in 'resmi' adayı Kılıçdaroğlu'dur" başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Mehmet Barlas yazdı: Artık Kandil’in ‘resmi’ adayı Kılıçdaroğlu’dur! HDP’nin tek bir isteği var...

"HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Yaklaşık 3 ay önce aynı Pervin Buldan, HDP olarak cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını söylemişti. Peki, 3 ayda ne değişti? Aslında en önemli soru şu olmalı: "Hem ülkücü Meral Akşener'i hem de HDP'li Pervin Buldan'ı aynı masaya oturmaya zorlayan irade kim?" 1991 yılında SHP'yi pusuya düşürerek HEP ile ittifak yaptıran irade şimdi de 6'lı Masa üzerinden Türkiye'ye büyük bir tuzak kuruyor.

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Mehmet Barlas yazdı: Artık Kandil’in ‘resmi’ adayı Kılıçdaroğlu’dur! HDP’nin tek bir isteği var...

KANDİL'İN TALİMATI YERİNİ BULDU

Aslında Pervin Buldan'ın böyle bir açıklama yapacağı günler öncesinden belliydi. PKK elebaşlarından Duran Kalkan, Mustafa Karasu ve Murat Karayılan üst üste açıklamalar yaparak hem 6'lı Masa'ya hem de masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na tam destek vermişti. Pervin Buldan'ın ise Kandil'in talimatını yerine getirmekten başka şansı kalmamıştı.
Artık hiç kimse lafı evirip çevirmeye çalışmasın. Artık Kandil'in resmi cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

Mehmet Barlas yazdı: Artık Kandil’in ‘resmi’ adayı Kılıçdaroğlu’dur! HDP’nin tek bir isteği var...

6'lı Masa'da Erdoğan düşmanlığından başka bir vasfı olmayan küçük partiler ve İyi Partililer istediği tevili yapabilir. Ama bu gerçeği değiştiremez. Artık masanın yeni ortağı HDP değil Kandil'dir. İyi Partililerin hepsine de haksızlık etmek istemiyorum. İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu dün kameralar karşısına geçti ve "Masada bize pusu kuruldu" diyerek HDP-CHP arasındaki kirli ittifakı ifşa etti.

Mehmet Barlas yazdı: Artık Kandil’in ‘resmi’ adayı Kılıçdaroğlu’dur! HDP’nin tek bir isteği var...

HDP'NİN TEK İSTEĞİ PKK'NIN ÖNÜNÜN AÇILMASI

Peki Kandil ve HDP ne karşılığında Kılıçdaroğlu'na bu desteği veriyor? Bakıyorum sosyal medyada HDP'ye verilecek bakanlık sayısı tartışılmaya başlanmış bile. HDP'nin asla böyle bir pazarlık içerisine gireceğini zannetmiyorum. Ne bakanlık isteyecekler ne de Kürtlerin temel hak ve özgürlükleri noktasında bir talepleri olacak. Zaten öyle bir dertleri de yok.

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