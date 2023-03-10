Melih Altınok yazdı: Turgay Ciner yine 6’lı oynuyor! ’Masa’ işini çok sıkı tutuyorlar

Ama neticede sermayesi yurtdışında olan bir yayın grubu. Ciner servetini İngiltere'ye akıtmış bir işadamı. Yani bayağı bayağı "yabancı bir yayın kuruluşu"ndan bahsediyoruz.

İllaki işlerini emanet ettiği yöneticisine gelen tüyonun, Londra'nın sahiplerinin bu seçimlerde kulaklara fısıldadıklarıyla aynı olması Ciner'in gözünden kaçmamıştır.

Öyle ya, kendi kanallarını izlemiyorsa da kumar masasındaki tercihini dünyaya ilan eden "memleketinin ajansı Reuters"a falan da mı denk gelmiyor?