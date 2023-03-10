Melih Altınok yazdı: Turgay Ciner yine 6’lı oynuyor! ’Masa’ işini çok sıkı tutuyorlar

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugün kaleme aldığı "Turgay Ciner yine 6'lı oynuyor!" başlıklı köşe yazısında, 7 Haziran 2015 seçimlerine giderken yaşanılan sürecin tekrarlanmaya çalışıldığına dair ciddi emarelerin olduğunu belirterek, "Bu kez koalisyon seçimlerden önce oluşturuldu bile. 2015'te Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu birleşip hükümet kursunlar diye işbirliği yapan ittifakın tüm unsurları yan yana." dedi. "Tele 1, Sözcü TV, KRT ve Halk TV gibi tematik CHP kanalları bile hiziplerle boğuşup yekpare bir tavır alamadı" diyen Altınok, Habertürk ve Show TV'nin Altılı Masa'nın bayrağını göndere çektiğini ifade etti. İşte Melih Altınok'un bugünkü köşe yazısı...