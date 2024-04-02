Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
08:13
Nisan ayı memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde yatıp yatmayacağı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatili ise 14 Nisan'a kadar devam edecek. Memurlar maaş ödemelerini her ayın 15'inde alıyor. Bu sebeple milyonlarca kamu çalışanı Nisan aylıklarının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Bu noktada araştırılan ''Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ödenecek, erken mi yatacak?'' soruları yanıt buldu. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması geldi. İşte 2024 Nisan Memur maaşı ödeme takvimi…