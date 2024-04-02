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Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 08:13

Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

Nisan ayı memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde yatıp yatmayacağı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatili ise 14 Nisan'a kadar devam edecek. Memurlar maaş ödemelerini her ayın 15'inde alıyor. Bu sebeple milyonlarca kamu çalışanı Nisan aylıklarının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Bu noktada araştırılan ''Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ödenecek, erken mi yatacak?'' soruları yanıt buldu. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması geldi. İşte 2024 Nisan Memur maaşı ödeme takvimi…

Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

Memur maaşları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı için araştırmalar Nisan ayına girilmesiyle birlikte hız kazandı. Bu yıl Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlayacak. Bayram tatili ise kamu çalışanları için 9 gün olacak. Bilindiği üzere kamu çalışanlarının maaşları her ayın 15'inde hesaplara geçiyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalırken milyonlarca memur Nisan ayı maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatıp yatmayacağını sorguluyor. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. Peki, Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak, 10 Nisan'dan önce ödenir mi? İşte detaylar…

Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatili ise kamu çalışanları için 9 gün olacak.

Normal şartlarda memur maaşları, her ayın 15'inde ödeniyor. Maaşların yatırıldığı dönemde bayram tatilinin olması ise kafaları karıştırıyor.

Bu sebeple memurlar, Nisan maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor.

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Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, ERKEN ÖDENİR Mİ?

Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatmayacak ve her zaman yatırıldığı tarih olan ayın 15'inde hesaplara geçecek.

Memur, sözleşmeli personel, 4/B sözleşmeli personelin Nisan 2024 maaş ve ücretleri normal zamanında ödenecek.

Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

BAKANLIK'TAN MAAŞ ÖDEMESİ DUYURUSU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Memur, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel ile 4/B Sözleşmeli Personelin Nisan/2024 Ayı Maaş/Ücretlerinin Zamanında Ödenmesine ilişkin duyuru yayımladı.

Açıklama kapsamında "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 19.03.2024 tarihli ve 216558 sayılı yazısında; Ramazan Bayramının 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'de başlayıp 12 Nisan 2024 Cuma gününe kadar devam edeceğinden bahisle, kamu personelinin 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı belirtilmektedir." denildi.

Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi?

Açıklamanın devamında "Buna göre, harcama ve muhasebe birimlerince, Nisan/2024 maaş/ücret hesaplama ve ödeme işlemlerinin Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden aşağıdaki açıklamalara göre yapılması gerekmektedir;

1- Personelin özlük bilgileriyle ilgili bilgi girişi ve değişiklik işlemleri, maaş hesaplama, bordro ve ödeme emri belgesi oluşturulmasına ilişkin sürecin tamamlanarak, Hazine'den nakit talebinin en geç 05.04.2024 tarihinde Cuma günü saat 15.30'a kadar yapılması gerekmektedir.

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