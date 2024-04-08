Memur maaşı ödeme tarihleri 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
09:56
Memur maaşı ödeme tarihleri 2024 Nisan ayı için araştırılıyor. Yılın ilk dini bayramına kısa süre kalırken memur maaşlarının bayram öncesi ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Bilindiği üzere memur maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Ramazan Bayramı'nın 10 Nisan'da başlaması sebebiyle Nisan aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceği araştırılıyor. Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden geldi. Peki, Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte son durum...