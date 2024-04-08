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Haberler Galeri Memur maaşı ödeme tarihleri 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:56

Memur maaşı ödeme tarihleri 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Memur maaşı ödeme tarihleri 2024 Nisan ayı için araştırılıyor. Yılın ilk dini bayramına kısa süre kalırken memur maaşlarının bayram öncesi ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Bilindiği üzere memur maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Ramazan Bayramı'nın 10 Nisan'da başlaması sebebiyle Nisan aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceği araştırılıyor. Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden geldi. Peki, Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte son durum...

Memur maaşı ödeme tarihleri 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle beraber Nisan ayı maaşlarının yatacağı tarih ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Bilindiği üzere kamu çalışanlarının maaş ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Yılın ilk dini bayramı 10 Nisan'da başlıyor. Ramazan Bayramı tatili ise kamu çalışanları için 9 gün olarak belirlendi. Bu sebeple memur maaşı ödeme tarihleri araştırılıyor. Memur maaşları erken ödenecek mi, 10 Nisan'dan önce yatar mı sorularına yanıt geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü yaptıpı açıklama ile bu konuya son noktayı koydu. Peki; Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Memur maaşı ödeme tarihleri 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatili ise kamu çalışanları için 9 gün olacak.

Normal şartlarda memur maaşları, her ayın 15'inde ödeniyor. Maaşların yatırıldığı dönemde bayram tatilinin olması ise kafaları karıştırıyor.

Bu sebeple memurlar, Nisan maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor.

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Memur maaşı ödeme tarihleri 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, ERKEN ÖDENİR Mİ?

Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatmayacak ve her zaman yatırıldığı tarih olan ayın 15'inde hesaplara geçecek.

Memur, sözleşmeli personel, 4/B sözleşmeli personelin Nisan 2024 maaş ve ücretleri normal zamanında ödenecek.

Memur maaşı ödeme tarihleri 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

BAKANLIK'TAN MAAŞ ÖDEMESİ DUYURUSU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Memur, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel ile 4/B Sözleşmeli Personelin Nisan/2024 Ayı Maaş/Ücretlerinin Zamanında Ödenmesine ilişkin duyuru yayımladı.

Açıklama kapsamında "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 19.03.2024 tarihli ve 216558 sayılı yazısında; Ramazan Bayramının 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'de başlayıp 12 Nisan 2024 Cuma gününe kadar devam edeceğinden bahisle, kamu personelinin 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı belirtilmektedir." denildi.

Memur maaşı ödeme tarihleri 2024: Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Açıklamanın devamında "Buna göre, harcama ve muhasebe birimlerince, Nisan/2024 maaş/ücret hesaplama ve ödeme işlemlerinin Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden aşağıdaki açıklamalara göre yapılması gerekmektedir;

1- Personelin özlük bilgileriyle ilgili bilgi girişi ve değişiklik işlemleri, maaş hesaplama, bordro ve ödeme emri belgesi oluşturulmasına ilişkin sürecin tamamlanarak, Hazine'den nakit talebinin en geç 05.04.2024 tarihinde Cuma günü saat 15.30'a kadar yapılması gerekmektedir.

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