Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
01:20
Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan ayı memur maaş ödeme günleri araştırılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlayacak. Bayram nedeniyle, tatil süresi 9 gün olacak. Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Bayram telaşında olan kamu çalışanları bayram tatiline çıkmadan evvel maaş ödemelerinin öne çekilip çekilmeyeceğini yakından takip ediyor. Konu ile ilgili açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden geldi. Peki; Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ödenecek?