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Haberler Galeri Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:20 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:20

Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan ayı memur maaş ödeme günleri araştırılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlayacak. Bayram nedeniyle, tatil süresi 9 gün olacak. Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Bayram telaşında olan kamu çalışanları bayram tatiline çıkmadan evvel maaş ödemelerinin öne çekilip çekilmeyeceğini yakından takip ediyor. Konu ile ilgili açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden geldi. Peki; Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ödenecek?

Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Bayram tatili başlıyor. 9 günlük tatile çıkmadan önce maaşlarını almak isteyen kamu çalışanları, memur maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını araştırıyor. Bilindiği üzere memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara geçmiş oluyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilmesi ve bayram tatili 6 Nisan'da başlaması sebebiyle ödemelerin erkene alınma durumu gündemi meşgul ediyordu. Söz konusu açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden geldi. Peki, Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, erken ödenecek mi, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar.

Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatili ise kamu çalışanları için 9 gün olacak.

Normal zamanda memur maaşları her ayın 15'inden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

Bayram dolayısıyla memur maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor.

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Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Buna göre nisan ayı memur maaşları normal tarihlerinde ödenecek, bayramdan önce maaş ödemesi olmayacak.

Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
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Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
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