Memur maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Bayram tatili başlıyor. 9 günlük tatile çıkmadan önce maaşlarını almak isteyen kamu çalışanları, memur maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını araştırıyor. Bilindiği üzere memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara geçmiş oluyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilmesi ve bayram tatili 6 Nisan'da başlaması sebebiyle ödemelerin erkene alınma durumu gündemi meşgul ediyordu. Söz konusu açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden geldi. Peki, Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, erken ödenecek mi, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar.