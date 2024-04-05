TEMMUZ 2024 MEMUR ZAMMI hesaplama: İşte ilk oranlar... En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı hesapları ve tahminleri Temmuz ayına kısa süre kala gündemdeki sıcaklığını artırdı. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. En düşük memur maaşı 2024 Temmuz zammı ile değişecek. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verileri ile hesaplanan memur zam oranı için geriye üç veri kaldı. Çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülecekken binlerce memur, maaş hesaplama işlemlerine başladı. Peki; meslek meslek en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Memur maaş zammı hesaplama ve son durum.