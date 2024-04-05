Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:13
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
01:13
TEMMUZ 2024 MEMUR ZAMMI hesaplama: İşte ilk oranlar... En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Memur maaş zammı 2024 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Zamlı aylıklar için geri sayım devam ediyor. 3 aylık enflasyon farkına göre memur zam oranı yüzde 15,06 olarak hesaplandı. Net rakamlar ise Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülecek. Şimdiden meslek meslek memur maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Gelirlerin artmasında rnflasyon rakamları yanı sıra refah payının da etkili olması bekleniyor. Peki; En düşük memur maaşı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Temmuz memur zammı son dakika gelişmeleri…