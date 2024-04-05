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Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:13 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 01:13

TEMMUZ 2024 MEMUR ZAMMI hesaplama: İşte ilk oranlar... En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaş zammı 2024 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Zamlı aylıklar için geri sayım devam ediyor. 3 aylık enflasyon farkına göre memur zam oranı yüzde 15,06 olarak hesaplandı. Net rakamlar ise Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülecek. Şimdiden meslek meslek memur maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Gelirlerin artmasında rnflasyon rakamları yanı sıra refah payının da etkili olması bekleniyor. Peki; En düşük memur maaşı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Temmuz memur zammı son dakika gelişmeleri…

TEMMUZ 2024 MEMUR ZAMMI hesaplama: İşte ilk oranlar... En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı hesapları ve tahminleri Temmuz ayına kısa süre kala gündemdeki sıcaklığını artırdı. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. En düşük memur maaşı 2024 Temmuz zammı ile değişecek. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verileri ile hesaplanan memur zam oranı için geriye üç veri kaldı. Çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülecekken binlerce memur, maaş hesaplama işlemlerine başladı. Peki; meslek meslek en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Memur maaş zammı hesaplama ve son durum.

TEMMUZ 2024 MEMUR ZAMMI hesaplama: İşte ilk oranlar... En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

2024 MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ise Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

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TEMMUZ 2024 MEMUR ZAMMI hesaplama: İşte ilk oranlar... En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta yüzde 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Ardından Ekim'de yüzde 3,43 seviyesine, Kasım'da yüzde 3,28 seviyesine, Aralık'ta 2,93 seviyesine geriledi. Ocak ayında geçici etkilerden kaynaklı yüzde 6,70 seviyesine yükselen enflasyon şubat ayında tekrar gerileyerek yüzde 4,53 oldu. Son açıklanan Mart ayı verisinde enflasyonun yüzde 3,16 seviyesiyle aylık bazda düşüşünü sürdürdüğü görüldü.

TEMMUZ 2024 MEMUR ZAMMI hesaplama: İşte ilk oranlar... En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

"AYLIK ENFLASYON ÖNGÖRÜMÜZ DOĞRULTUSUNDA MART AYINDA GERİLEDİ"

Mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

TEMMUZ 2024 MEMUR ZAMMI hesaplama: İşte ilk oranlar... En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 15,06 OLDU

2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında yüzde 3,16 arttı. Yıllık artış ise yüzde 68,50 seviyesine geldi. Milyonlarca emekli ve memur içinse 3 aylık zam oranı kesinleşti.

Böylece memur ve memur emeklisinin alacağı 3 aylık enflasyon farkı yüzde 15,06 olarak hesaplandı.

Memur zammı, 3 Temmuz'da TÜİK'in Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek.

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