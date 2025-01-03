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Haberler Galeri Menderes satışa doymuyor!
Giriş Tarihi: 03.01.2025 06:15 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 06:16

Menderes satışa doymuyor!

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi yeni yıla hızlı girdi. 2 Ocak'ta toplam değeri 120 milyon lirayı bulan 22 taşınmazı haraç mezat satan Menderes Belediyesi 13 gün arayla bu sefer de 17 taşınmazı satışa çıkardığını duyurdu. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in 13 gün arayla 39 taşınmazı satış listesine koyması skandal olarak nitelendirildi. 469 milyon 541 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan son taşınmaz ihalesi 15 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

ERTAN GÜRCANER
Menderes satışa doymuyor!

Parti tüzüğünde 'Köy malları satılmayacak. İktidarımız döneminde gerçek sahiplerine, köylülere teslim edilecek' hükmü yer almasına rağmen İzmir'deki CHP'li ilçe belediyeleri il özel idaresinin kapanması ile birlikte mülkiyeti kendilerine geçen köy tüzel kişiliğine ait çok sayıda taşınmazı haraç mezat elden çıkarmaya başladı.

Menderes satışa doymuyor!

İHALE 15 OCAK'TA
Yeni yılın ilk satış haberi CHP'li Menderes Belediyesi'nden geldi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait 17 taşınmaz, satış listesine kondu. Resmi Gazetede yayımlanan satış ilanına göre ihalenin 15 Ocak'ta gerçekleştirileceği duyuruldu.

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Menderes satışa doymuyor!

Menderes Belediyesi'nin son satışa çıkardığı 17 taşınmaz; Menderes'in Tekeli, Çile, Ataköy, Akçaköy, Özdere, Kuyucak, Gölova, Çamönü ve Gümüldür mahallelerinde yer alıyor. 16 tanesi tarla, biri de çalılık olarak geçen taşınmazların toplam muhammen bedeli 469 milyon 541 bin lirayı buluyor. En düşüğü 10 milyon, en yükseği ise 132 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkan taşınmazlar toplam 322 bin 518,67 metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Menderes satışa doymuyor!

13 GÜN ARAYLA
Menderes Belediyesi son olarak 2 Ocak'ta mülkiyeti kendisine ait 22 taşınmazı toplam 120 milyon lira muhammen bedelle satmıştı. CHP'li Menderes Belediyesinin 13 gün arayla bu sefer toplam muhammen bedeli 569 milyon 541 bin lirayı bulan 17 taşınmazı satış vitrinine koyması büyük tepki topladı. Tarlaların satışa çıkarıldığı köylerde yaşayan vatandaşlar satışla birlikte tarlaları ekip biçen köylülerin ciddi anlamda maddi kayba uğrayacağını belirtti.

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