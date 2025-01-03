Menderes satışa doymuyor!

Menderes Belediyesi'nin son satışa çıkardığı 17 taşınmaz; Menderes'in Tekeli, Çile, Ataköy, Akçaköy, Özdere, Kuyucak, Gölova, Çamönü ve Gümüldür mahallelerinde yer alıyor. 16 tanesi tarla, biri de çalılık olarak geçen taşınmazların toplam muhammen bedeli 469 milyon 541 bin lirayı buluyor. En düşüğü 10 milyon, en yükseği ise 132 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkan taşınmazlar toplam 322 bin 518,67 metrekarelik bir alanı kapsıyor.



