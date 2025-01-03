Giriş Tarihi: 03.01.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
06:16
Menderes satışa doymuyor!
İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi yeni yıla hızlı girdi. 2 Ocak'ta toplam değeri 120 milyon lirayı bulan 22 taşınmazı haraç mezat satan Menderes Belediyesi 13 gün arayla bu sefer de 17 taşınmazı satışa çıkardığını duyurdu. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in 13 gün arayla 39 taşınmazı satış listesine koyması skandal olarak nitelendirildi. 469 milyon 541 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan son taşınmaz ihalesi 15 Ocak'ta gerçekleştirilecek.