Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
09:11
Meral abla taktiği iflas etti: Özgür Özel gözünü İYİ Parti seçmenine dikti!
CHP genel başkanı Özgür Özel, yerel seçimde eski ortaklarından umduğu desteği bulamadı. Bir yandan Kandil uzantısı DEM Parti ile el sıkıştı, bir yandan da Meral Akşener'e "Meral abla" diyerek mesaj yolladı. Ancak Akşener'in "İttifak yok" çıkışıyla neye uğradığını şaşırdı. Seçime günler kala ise taktik değiştiren Özel, Manisa'da İYİ Parti seçmenine çağrı yaptı. "Eski dosttan düşman olmaz" deyip oy istemeye başladı!