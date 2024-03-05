Meral abla taktiği iflas etti: Özgür Özel gözünü İYİ Parti seçmenine dikti!

AKŞENER'DEN CHP'YE: BIKTIM USANDIM

"Akşener ile aramızda abla-kardeş ilişkisi var" diyen ve kısa süre önce de bu kez Akşener'den Balıkesir adayını adeta geri çekmesini isteyen Özgür Özel, İYİ Parti'de bir kez daha rahatsızlığa sebep olmuştu. Özel'in "jest" talebine cevap veren Akşener, "Ben CHP'nin jest isteme işlerinden bıktım, usandım. Midem bulanıyor artık" ifadeleriyle isyan etmişti.