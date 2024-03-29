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Haberler Galeri Meral Akşener Ekrem İmamoğlu kavgası büyüyor: Metro ve otobüs arızalarına çok sert gönderme!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 10:52

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu kavgası büyüyor: Metro ve otobüs arızalarına çok sert gönderme!

Bir dönem abla-kardeş olan Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu'nun arası fena açıldı! İYİ Parti lideri Akşener bir dönem uğruna masayı devirdiği İmamoğlu'nu partisine operasyon yapmakla ve korkaklıkla suçladı. Dün de "Bana abla demeyin" çıkışıyla köprüleri yaktı. İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları da İstanbul'da İmamoğlu'na göndermeli bir seçim çalışmasına imza attı. İBB Başkanının ulaşımda yol açtığı aksaklıklara dikkat çekerek İstanbul'un dört bir yanına çıkartmalar yapıştırdı.

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu kavgası büyüyor: Metro ve otobüs arızalarına çok sert gönderme!

Cumhuriyet Halk Partisi ile eski ittifak ortağı İYİ Parti'nin arası açıldı. Meral Akşener, 14 ve 28 Mayıs'ın ardından değişim süreci yaşayan ve Özgür Özel'in genel başkan olduğu CHP'yi partisine operasyon yapmakla suçladı.

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu kavgası büyüyor: Metro ve otobüs arızalarına çok sert gönderme!

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A 'KORKAKLAR' DEDİ!

Yerel seçimlerde ittifaka kapıyı kapatan Meral Akşener, uğruna masayı devirdiği ve anlam dediği CHP'li başkanlar Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a da savaş açtı. Daha önce 'Korkaklar' çıkışıyla İmamoğlu ve Yavaş'ı suçlayan Meral Akşener dün akşam Ankara Keçiören'de verdiği iftarda yine CHP'yi bombaladı.

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Meral Akşener Ekrem İmamoğlu kavgası büyüyor: Metro ve otobüs arızalarına çok sert gönderme!

"BANA ABLA MABLA DEMEYİN"

Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar" ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden İyi Parti Lideri, "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla bamla demenizi istemiyorum. Mansur Yavaş'ın, Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'nun yanında biz vardık, hepsinin ihanet ettiği de biz olduk. Dünün mağdurları, bugünün zorbaları oldu" diyerek CHP'li isimlere sert çıktı.

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu kavgası büyüyor: Metro ve otobüs arızalarına çok sert gönderme!

EKREM İMAMOĞLU'NA ÇOK SERT GÖNDERME!

Yerel seçime 2 gün kala Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu arasında kavga kızıştı! İYİ Parti Gençlik Kolları, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken bir göndermeye imza attı.

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu kavgası büyüyor: Metro ve otobüs arızalarına çok sert gönderme!

Ulaşımda yaşanan aksaklıklara dikkat çeken İYİ Parti gençlik kolları üyeleri otobüslere, otobüs duraklarına ve metrolara çıkartmalar yapıştırdı.

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