Meral Akşener Ekrem İmamoğlu kavgası büyüyor: Metro ve otobüs arızalarına çok sert gönderme!

"BANA ABLA MABLA DEMEYİN"

Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar" ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden İyi Parti Lideri, "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla bamla demenizi istemiyorum. Mansur Yavaş'ın, Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'nun yanında biz vardık, hepsinin ihanet ettiği de biz olduk. Dünün mağdurları, bugünün zorbaları oldu" diyerek CHP'li isimlere sert çıktı.