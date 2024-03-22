Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
12:12
Meral Akşener eski ortaklarını topa tuttu: Hepsi dümen içindeymiş, sizin kabadayılığınız İYİ Parti'ye geçmez
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden eski ortaklarını eleştirilerde bulundu. Geçen yılki seçimde muhalefetin sistemi değiştirecek bir şekilde seçim kazanmayı amaçladığını belirten Akşener, "Biz Türkiye'yi kurtaracağımızı düşünürken arkadaşlar dümen içindeymiş. Şimdi buradan her önüne gelene iftira atan, racon kesmeye çalışan abilere sesleniyorum. Sizin kabadayılığınız İYİ Parti'ye geçmez." ifadelerini kullandı.