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Haberler Galeri Meral Akşener eski ortaklarını topa tuttu: Hepsi dümen içindeymiş, sizin kabadayılığınız İYİ Parti'ye geçmez
Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 12:12

Meral Akşener eski ortaklarını topa tuttu: Hepsi dümen içindeymiş, sizin kabadayılığınız İYİ Parti'ye geçmez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden eski ortaklarını eleştirilerde bulundu. Geçen yılki seçimde muhalefetin sistemi değiştirecek bir şekilde seçim kazanmayı amaçladığını belirten Akşener, "Biz Türkiye'yi kurtaracağımızı düşünürken arkadaşlar dümen içindeymiş. Şimdi buradan her önüne gelene iftira atan, racon kesmeye çalışan abilere sesleniyorum. Sizin kabadayılığınız İYİ Parti'ye geçmez." ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener eski ortaklarını topa tuttu: Hepsi dümen içindeymiş, sizin kabadayılığınız İYİ Parti’ye geçmez

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında dün Aydın'ın Söke ilçesinde iftar programına katıldı.

Burada partisinin belediye başkan adayı için destek isteyen Akşener, daha sonra Kuşadası ilçesinde Atatürk Meydanı'nda partililere seslendi.

Meral Akşener eski ortaklarını topa tuttu: Hepsi dümen içindeymiş, sizin kabadayılığınız İYİ Parti’ye geçmez

"ARKADAŞLAR DÜMEN İÇİNDEYMİŞ"

Mevcut sistemin kendilerini ittifak yapmaya mecbur bıraktığını kaydeden Akşener, 2019 yılındaki yerel seçimlerde muhalefetin dirilmesi için CHP'ye birlikte hareket etme yönünde teklif götürdüklerini ifade etti.

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Meral Akşener eski ortaklarını topa tuttu: Hepsi dümen içindeymiş, sizin kabadayılığınız İYİ Parti’ye geçmez

Akşener, geçen yılki seçimde muhalefetin sistemi değiştirecek bir şekilde seçim kazanmayı amaçladığını belirterek, şöyle konuştu:

Meral Akşener eski ortaklarını topa tuttu: Hepsi dümen içindeymiş, sizin kabadayılığınız İYİ Parti’ye geçmez

"Biz Türkiye'yi kurtaracağımızı düşünürken arkadaşlar dümen içindeymiş. 2023 seçimlerinden evvel Eylül 2021'de Sayın Koray Aydın, Cihan Paçacı, Uğur Poyraz, ben ve Sayın Kılıçdaroğlu yanında arkadaşları karşılıklı oturduk, konuşma yaptık. Henüz altılı masa kurulmuş değil. Uzun bir sohbetti. Ben dedim ki 'Kemal Bey, değerli arkadaşlar, İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının içinden birini aday edecekseniz biz varız ama diğerini geri çekin. Şayet ikisini de aday etmeyeceksiniz, ikisini de geri çekin. Çünkü seçmen taraftar hale geliyor. Bunu söyledim, kayıtlara geçti. Geri çekildi mi? Hayır. Aday edildi mi? Hayır."

Meral Akşener eski ortaklarını topa tuttu: Hepsi dümen içindeymiş, sizin kabadayılığınız İYİ Parti’ye geçmez

"SİZİN KABADAYILIĞINIZ İYİ PARTİ'YE GEÇMEZ"

O toplantıda kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylediğini aktaran Akşener, altılı masa kurulduktan sonra yüzde 60 ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçileceğinin ifade edildiğini kaydetti.

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