Meral Akşener ihracını istemişti! Ethem Baykal’dan tehdit gibi sözler: Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var!

YOL ARKADAŞLARINI AZARLADI!

Parti içindeki bazı isimlerin kendisini hedef aldığını belirterek, "Hiçbir düşmanımın, rakibimin benimle ilgili asla iddia etmedikleri, söylemedikleri pis iftiralara şahit oldum. Ama affetmeyeceğim. Vallahi affetmeyeceğim! Bana iki şey bu ülkede söylenemedi. Kendi arkadaşlarım söyledi! Affetmeyeceğim, hesaplaşacağız!" ifadelerini kullandı. Ardından düğmeye bastı.