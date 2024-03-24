Meral Akşener Mansur Yavaş’ı topa tuttu: Ahlaksızlık!

Giriş Tarihi: 24.03.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
09:25
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin 8'li koalisyon ortakları, birbirine savaş açtı! İYİ Parti lideri Meral Akşener, uğruna masayı devirdiği CHP'li başkanlar Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı önce korkaklıkla suçladı ardından yerel seçimlerde iki isme de destek vermeyeceğini açıkladı! Mansur Yavaş'ın "İYİ Parti'nin birçok yöneticisi istifa edip benimle çalışıyor" açıklaması abla ile kardeşleri arasında gerilimi yeniden artırdı. Akşener, Yavaş'ı siyasi ahlaksızlıkla suçladı. "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Ben de unutmayacağım" ifadelerini kullandı.