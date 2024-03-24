Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Meral Akşener Mansur Yavaş’ı topa tuttu: Ahlaksızlık!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 09:25

Meral Akşener Mansur Yavaş’ı topa tuttu: Ahlaksızlık!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin 8'li koalisyon ortakları, birbirine savaş açtı! İYİ Parti lideri Meral Akşener, uğruna masayı devirdiği CHP'li başkanlar Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı önce korkaklıkla suçladı ardından yerel seçimlerde iki isme de destek vermeyeceğini açıkladı! Mansur Yavaş'ın "İYİ Parti'nin birçok yöneticisi istifa edip benimle çalışıyor" açıklaması abla ile kardeşleri arasında gerilimi yeniden artırdı. Akşener, Yavaş'ı siyasi ahlaksızlıkla suçladı. "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Ben de unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener Mansur Yavaş’ı topa tuttu: Ahlaksızlık!

8'li koalisyon masası, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından dağıldı. Türkiye'yi yönetme hayali kurup birlik mesajı verenler, birbirini hedef aldı. Daha önce masayı deviren İYİ Parti lideri Meral Akşener, destek vererek belediye başkanı olmalarını sağladığı CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a savaş açtı.

Meral Akşener Mansur Yavaş’ı topa tuttu: Ahlaksızlık!

Uğruna masayı devirdiği ve cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini istediği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a yerel seçimlerde destek vermeyeceğini açıklayan Meral Akşener, iki CHP'li ismi 'korkaklıkla' suçladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meral Akşener Mansur Yavaş’ı topa tuttu: Ahlaksızlık!

Partisinde yaşanan istifalar nedeniyle CHP'yi suçlayan ve savaş ilan ediyorum diyen Meral Akşener, yerel seçim mitinglerinde de bir dönem 'kardeşlerim' dediği iki ismi hedef aldı.

Meral Akşener Mansur Yavaş’ı topa tuttu: Ahlaksızlık!

Son olarak partisinin yerel seçim çalışmaları için Afyonkarahisar'a giden Meral Akşener, "İYİ Parti'nin birçok yöneticisi istifa edip benimle çalışıyor" diyen Mansur Yavaş'ı çok sert sözlerle hedef aldı.

Meral Akşener Mansur Yavaş’ı topa tuttu: Ahlaksızlık!

Eski ittifak ortaklarına da mesaj gönderen Akşener, Yavaş'ın sözlerini "Ahlaksızlık" olarak yorumladı. "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul.

SON DAKİKA