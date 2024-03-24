Meral Akşener Mansur Yavaş’ı topa tuttu: Ahlaksızlık!

Eski ittifak ortaklarına da mesaj gönderen Akşener, Yavaş'ın sözlerini "Ahlaksızlık" olarak yorumladı. "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul.