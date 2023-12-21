Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu düellosu! Ya partisini konsolide edecek ya da…

İYİ Parti, seçimlerin ardından peş peşe yaşanan istifalarla sarsıldı. Partisindeki kopuşa engel olamayan Meral Akşener, 'abla kardeş gibiyiz' dediği Ekrem İmamoğlu'nu partisinin içişlerine karışmakla suçladı. Açıkça savaş ilanı yaptı. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, koalisyondaki kavgayı değerlendirerek "Siyasi dağınıklığının yanında ince ve sinsi hesaplara dayalı kurguları, kontrolü imkânsız egoları, makam dağıtan masaları ile Şişirilmiş Millet İttifakı, beklenen de erken patladı" ifadelerini kullandı. Meral Akşener ile ilgili ise "Ya da siyasal varoluş mücadelesine giren İP'te, ipin ucu kaçacak" ifadesini kullandı. İşte Okan Müdderisoğlu'nun bugünkü yazısı…