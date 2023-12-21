Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu düellosu! Ya partisini konsolide edecek ya da…

Seçmen; yaşanmışlıkları, günlük gaileleri, yarınlara dair umutları ve hatta ideolojik kalıpları içinde şekillense de gerçekler ile çarpıtmalar arasında sağduyusuyla tercihini yaptı. Muhalefetin yapay birlikteliği, büyük uzlaşma olarak sunulan ama aslında siyasi yozlaşmaya açık duran yapısı; karar gününde geniş kitleleri ikna etmeye yetmedi. Siyasi dağınıklığının yanında ince ve sinsi hesaplara dayalı kurguları, kontrolü imkânsız egoları, makam dağıtan masaları ile Şişirilmiş Millet İttifakı, beklenen de erken patladı. 6 ay içinde de seçmenlere, "Allah memleketi korumuş" dedirtecek kadar da uç noktalara savruldu.



