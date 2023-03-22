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Haberler Galeri Meral Akşener'den "Birlikte görünmeyelim" vetosu
Giriş Tarihi: 22.03.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 08:10

Meral Akşener'den "Birlikte görünmeyelim" vetosu

Şebnem Bursalı bugünkü yazısında beka problemi içeren isteklerine rağmen yanına HDP'yi de alan 6'lı koalisyon masasının önceki gün gerçekleşen genel başkanlar toplantısında Meral Akşener'in neden katılmadığına ilişkin notlara yer verdi. Akşener'in masadaki yan yana gelip birlikte poz vermek istemediği isim kim? Genel Başkanlar toplantısına damga vuran veto süreci nasıl işledi? İşte Bursalı'nın yazısından detaylar

ŞEBNEM BURSALI
Meral Akşener’den Birlikte görünmeyelim vetosu

Büyük Atatürk, "Askeri zaferleri iktisadi zaferle taçlandırma" hedefini genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önüne koyduğunda ortada ne ilan edilmiş Cumhuriyet vardı ne de bağımsızlığımızı garanti altına alan Lozan Antlaşması imzalanmıştı. Bu hedef, öyle sağlam bir hedefti ki, üzerinden bir asır geçtiği hâlde bile ilk günkü heyecan ve kararlılıkla devam ediyor, ettiriliyor.

Meral Akşener’den Birlikte görünmeyelim vetosu

Bu konu hem yerelde hem genelde tartışma konusu yapıldı ama belediye geri adım atmadı. Nihayetinde geride bıraktığımız hafta sonu İzmir'de İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, Millet İttifakı ortaklarını ağırladı.

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Meral Akşener’den Birlikte görünmeyelim vetosu

Tüm tepkilere rağmen toplantıyı üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kongresinde ne konuşulanlar ne ortaya konulan program ve tespitler tek satır da olsa öne çıkmadı. Böylesine önemli bir kongrenin, böylesi içi boşaltılmış bir siyasi şova dönüştürülmesi, ilk başta İzmir halkına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı koca bir ayıptır.

Meral Akşener’den Birlikte görünmeyelim vetosu

Bundan 15 yıl önce, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni olarak atanmamın üzerinden 10 gün geçtikten sonraki köşe yazımın başlığı, "İzmir İktisat Kongresi'nin Tam Zamanı" idi. Yazımda, "Dünya artık yepyeni bir dönüşüm sürecine girdi. Toplanacak 5. İzmir İktisat Kongresi ile yeni bir vizyonun da ön çalışması yapılacaktır" demiştim. Bu çağrımıza dönemin Başbakan'ı Erdoğan olumlu yanıt vermiş ve 30 Ekim 2013 tarihinde 3 gün süren 5. İzmir İktisat Kongresi yapılmıştı.

Meral Akşener’den Birlikte görünmeyelim vetosu

Bugün ise hem Cumhuriyetimizin hem kongrenin 100. yılında "üretim, yerlilik, millilik ve tam bağımsızlık" vurgularıyla bizzat Başkan Erdoğan'ın öncülük ettiği yeni bir açılım ve vizyon kongresi yapılması planlanmıştı, fakat deprem kongrenin ertelenmesine sebep oldu.

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