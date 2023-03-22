Giriş Tarihi: 22.03.2023 08:10
Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
08:10
Meral Akşener'den "Birlikte görünmeyelim" vetosu
Şebnem Bursalı bugünkü yazısında beka problemi içeren isteklerine rağmen yanına HDP'yi de alan 6'lı koalisyon masasının önceki gün gerçekleşen genel başkanlar toplantısında Meral Akşener'in neden katılmadığına ilişkin notlara yer verdi. Akşener'in masadaki yan yana gelip birlikte poz vermek istemediği isim kim? Genel Başkanlar toplantısına damga vuran veto süreci nasıl işledi? İşte Bursalı'nın yazısından detaylar