Meral Akşener’den Mansur Yavaş’a zehir zemberek sözler: Kendi korkaklığını…

"EĞER ADAY GÖSTERİLSEYDİM..."

Akşener'in korkak çıkışına cevap vermeyen Mansur Yavaş ise önceki gün katıldığı bir programda "Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, 'Altılı Masa aday gösterirse aday olurum'. Zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada samimi olmadığını vurguladı.