Meral Akşener’den Mansur Yavaş’a zehir zemberek sözler: Kendi korkaklığını…

Giriş Tarihi: 07.03.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
15:26
İYİ Parti lideri Meral Akşener de bir zamanlar cumhurbaşkanı adayı gösterilmeleri uğruna masayı bile devirdiği CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a savaş açtı. "Korkaklar" çıkışıyla İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef aldı. Yavaş'ın katıldığı bir televizyon programında "Aday gösterilseydim kazanırdım" çıkışına ise çok sert bir dille cevapladı: Korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi!