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Haberler Galeri Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…
Giriş Tarihi: 16.12.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 12:21

Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…

İYİ Parti'de seçimlerin ardından başlayan kriz bir türlü çözülemedi. Meral Akşener, kendine muhalif söylemlerde bulunan isimlerin istifasını istedi. Peş peşe yaprak dökümünün yaşandığı partide, bu kez İstanbul ve İzmir'den iki kritik isim görevi bıraktığını ilan etti. İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk "İhtiraslar, ayak oyunları basiretsizlikler bıktırdı" diyerek partiye veda etti. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İP Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç de istifasını açıklayarak "İYİ Parti topluma güven vermiyor" dedi

ERTAN GÜRCANER
Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…

İYİ Parti'de seçimlerin ardından işler hiç iyi gitmedi. Yaşanan büyük oy kaybı ve 8'li koalisyon nedeniyle genel başkan Meral Akşener'e tepki dinmedi. Yerel seçimlere ittifaksız gidileceğini açıklayan Meral Akşener, kendine yönelik muhalif açıklamalarda bulunan isimlerin istifasını istedi. Partide peş peşe yaşanan istifalar ise gerilimi iyice yükseltti.

Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…

Yaprak dökümünün sürdüğü partide şimdi de İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk istifa etti.

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Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…

Görevi bıraktığını sosyal medyadan açıklayan Koçtürk, "5 yıldır emek verdiğim İyi Parti den istifa ediyorum. İhtiraslar, ayak oyunları basiretsizlikler bıktırdı. Çocuklarıma, Atatürk'ün ışığı ile aydınlanan Türk Vatanı sözüm var ve mücadele etmem lazım. Son gelişmelerle istifamın ilgisi yoktur Sosyal medya siyasetçilerine duyurulur" dedi.

Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…

Cem Koçtürk'ün ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İP Parti Grup Başkanvekilliği, Bornova Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Kemal Sevinç de partiden istifa ettiğini ilan etti.

Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…

Bundan böyle meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini belirten Kemal Sevinç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Sevinç istifasına ilişkin yaptığı açıklamada Bornova, Manisa ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinde uzun yıllar üst düzey kamu yöneticiliği yaptığını hatırlattı. İP'nin kuruluş aşamasında kurucu il başkan yardımcısı olarak görev aldığını hatırlatan Sevinç: "2019 yılında yapılan seçimlerde Bornova ve Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği, aynı zamanda da grup başkan vekilliği görevini üstlendim.

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