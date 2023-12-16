Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…

İYİ Parti'de seçimlerin ardından başlayan kriz bir türlü çözülemedi. Meral Akşener, kendine muhalif söylemlerde bulunan isimlerin istifasını istedi. Peş peşe yaprak dökümünün yaşandığı partide, bu kez İstanbul ve İzmir'den iki kritik isim görevi bıraktığını ilan etti. İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk "İhtiraslar, ayak oyunları basiretsizlikler bıktırdı" diyerek partiye veda etti. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İP Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç de istifasını açıklayarak "İYİ Parti topluma güven vermiyor" dedi