Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…

Bundan böyle meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini belirten Kemal Sevinç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Sevinç istifasına ilişkin yaptığı açıklamada Bornova, Manisa ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinde uzun yıllar üst düzey kamu yöneticiliği yaptığını hatırlattı. İP'nin kuruluş aşamasında kurucu il başkan yardımcısı olarak görev aldığını hatırlatan Sevinç: "2019 yılında yapılan seçimlerde Bornova ve Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği, aynı zamanda da grup başkan vekilliği görevini üstlendim.