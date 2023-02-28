Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Meral Akşener'in öfke patlaması! 6'lı masada işler karışacak
Giriş Tarihi: 28.02.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 07:34

Meral Akşener'in öfke patlaması! 6'lı masada işler karışacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Öfkenin de ötesinde. Akşener, CHP kurmaylarına bildiğiniz hakaret ediyor" diyen Hasan Basri Yalçın hem 6'lı koalisyonda hem de partilerde işlerin daha da karmaşık bir hal alacağını belirtti. Yalçın'a göre Akşener Kılıçdaroğlu tarafından öyle bir pozisyona sokuldu ki nihayetinde kavganın da sorumlusu olarak görülecek. İşte Hasan Basri Yalçın'ın yazısından öne çıkanlar...

HASAN BASRİ YALÇIN
Meral Akşener’in öfke patlaması! 6’lı masada işler karışacak

Aslında öfke ifadesi hafif kalıyor. Öfkenin de ötesinde. Akşener, CHP kurmaylarına bildiğiniz hakaret ediyor. Bu durum masayı devirme ihtimalini en azından henüz içermiyor olabilir ama kendisini o kadar keskin ifadelerle bağlıyor ve bu ifadelere rağmen o kadar cevap alamıyor ki, sonuç itibarıyla hem kendisini hem partisini hem de masayı çok zor durumda bırakacak gibi.

Meral Akşener’in öfke patlaması! 6’lı masada işler karışacak

Neresinden bakarsanız bakın, kötü bir siyaset ve kötü bir söylem. Ama anladığım kadarıyla Akşener kendince bunu makul görüyor ve haklı olduğunu düşünüyor. Çünkü bu zamana kadar birçok denemesi boşa çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meral Akşener’in öfke patlaması! 6’lı masada işler karışacak

Masanın CHP'den sonra en büyük partisi olduğu için kendinin söz hakkı olduğunu düşünüyor. Siyaset yapmanın gereği de budur. Eğer etkili olamayacaksanız dükkânı kapatmak gerekir. Ancak CHP masayı baştan itibaren öyle kurdu ki, İyi Parti diğer küçük partilerle eşitlendiği gibi etki alanı da sınırlanmış oldu. CHP ve Kılıçdaroğlu asıl aktör haline dönüştü.

Meral Akşener’in öfke patlaması! 6’lı masada işler karışacak

İyi Parti bir payanda olmaktan çıkıp belirleyici bir aktöre dönüşmek için aday isimleri ortaya attı. Tartışma yaratmaya çalıştı. Anketler sızdırdı. Hatta çokça bel altı vurdu.

Meral Akşener’in öfke patlaması! 6’lı masada işler karışacak

Ancak CHP'nin kurgusu işlediği ve zaman daraldığı sürece İyi Parti konumlandığı noktadan sıyrılamadı. CHP söylenen sözleri görmezden gelerek ittifak adı altında kendi gemisini yürütmeyi başardı.

SON DAKİKA