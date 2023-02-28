Meral Akşener’in öfke patlaması! 6’lı masada işler karışacak

Aslında öfke ifadesi hafif kalıyor. Öfkenin de ötesinde. Akşener, CHP kurmaylarına bildiğiniz hakaret ediyor. Bu durum masayı devirme ihtimalini en azından henüz içermiyor olabilir ama kendisini o kadar keskin ifadelerle bağlıyor ve bu ifadelere rağmen o kadar cevap alamıyor ki, sonuç itibarıyla hem kendisini hem partisini hem de masayı çok zor durumda bırakacak gibi.

