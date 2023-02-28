Giriş Tarihi: 28.02.2023 07:34
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
07:34
Meral Akşener'in öfke patlaması! 6'lı masada işler karışacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Öfkenin de ötesinde. Akşener, CHP kurmaylarına bildiğiniz hakaret ediyor" diyen Hasan Basri Yalçın hem 6'lı koalisyonda hem de partilerde işlerin daha da karmaşık bir hal alacağını belirtti. Yalçın'a göre Akşener Kılıçdaroğlu tarafından öyle bir pozisyona sokuldu ki nihayetinde kavganın da sorumlusu olarak görülecek. İşte Hasan Basri Yalçın'ın yazısından öne çıkanlar...