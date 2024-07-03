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Giriş Tarihi: 03.07.2024 01:24 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 01:24

Merih Demiral’ın bozkurt işaretli gol sevinci gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı…

Türkiye, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'ya karşı büyük bir zafer elde etti. Milli Takım, Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı iki gol ile devirerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral zaferi getiren golü sonrasında Bozkurt işareti yaptı. Merih'in yaptığı 'Bozkurt' sosyal medyada çok konuşuldu. Öte yandan Merih Demiral'ın gol sevincinin perde arkası da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Merih Demiral’ın bozkurt işaretli gol sevinci gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı…

Türkiye A Milli Futbol takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Merih Demiral’ın bozkurt işaretli gol sevinci gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı…

Milli Takımımızın gollerini Merih Demiral kaydetti. Demiral'ın gol sonrası Bozkurt işareti yaparak sevinmesi sosyal medyada çok konuşuldu. Demiral'ın gol sevincinin perde arkası da ortaya çıktı.

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Merih Demiral’ın bozkurt işaretli gol sevinci gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı…

MERİH DEMİRAL AVUSTURYA'YI YIKTI

Milli Takımımızın, Avusturya'yı 2-1 yendiği maça Merih Demiral'ın performansı damga vurdu.

Merih Demiral’ın bozkurt işaretli gol sevinci gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı…

Demiral, duran top organizasyonlarında 2 gol atarak Milli Takımımızı çeyrek finale taşıdı.

Merih Demiral’ın bozkurt işaretli gol sevinci gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı…

'BOZKURT'LU GOL SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

Merih Demiral'ın performansı kadar gol sevinci de konuşuldu.

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