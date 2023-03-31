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Haberler Galeri Mersin Tece Polisevi soruşturması tamamlandı! CHP’nin raporundaki PKK’lı teröristin parmak izi patlayıcıda çıktı
Giriş Tarihi: 31.03.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 13:18

Mersin Tece Polisevi soruşturması tamamlandı! CHP’nin raporundaki PKK’lı teröristin parmak izi patlayıcıda çıktı

Mersin Mezitli'de bulunan Tece Polisevi'ne PKK tarafından düzenlenen ve polis memuru Sedat Gezer'in şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alan 'Zozan Tolan' kod isimli Dilhaş Ercan isimli PKK Silahlı Terör Örgütü üyesinin parmak izi, terör saldırısını gerçekleştiren 2 kadın teröristin çöp kutusuna attıkları zaman ayarlı bomba düzeneğinde çıktı.

Mustafa Sait ÖZKAN
Mersin Tece Polisevi soruşturması tamamlandı! CHP’nin raporundaki PKK’lı teröristin parmak izi patlayıcıda çıktı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül 2022'de Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı iki kadın terörist tarafından Tece Polisevi'ne düzenlenen ve polis memuru Sedat Gezer'in (47) şehit edilmesiyle ilgili soruşturmasını tamamladı.

Mersin Tece Polisevi soruşturması tamamlandı! CHP’nin raporundaki PKK’lı teröristin parmak izi patlayıcıda çıktı

CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alan Dilşah Ercan'ın parmak izi, iki teröristin eylem yerine giderken yoldaki çöp kutusuna attıkları zaman ayarlı bomba düzeneğinde çıktı.

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Mersin Tece Polisevi soruşturması tamamlandı! CHP’nin raporundaki PKK’lı teröristin parmak izi patlayıcıda çıktı

Başsavcılık aralarında, soruşturma sürecinde ismi sıkça tartışılan Dilşah Ercan'ın da bulunduğu 10 sanık hakkında "ülke bütünlüğünü bozmaya kalkışmak" ve "kamu görevlisini kasten öldürmek" başta olmak üzere farklı suçlardan 2'şer kez müebbet hapis ve 74 yıla varan hapis cezaları istedi.

Mersin Tece Polisevi soruşturması tamamlandı! CHP’nin raporundaki PKK’lı teröristin parmak izi patlayıcıda çıktı

ERCAN VE AHMO İKİ TERÖRİST'İ YURT DIŞINDA EĞİTTİ
İddianamede, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde sabotaj eğitimleri veren ve Türkiye'de eylem yapmak üzere örgüt tarafından görevlendirilen şüpheli Dilşah Ercan'ın ve paramotorda parmak izi bulunan Ahmed Ahmo'nun eylemdeki rolüyle ilgili önemli tespitler yer aldı.

Mersin Tece Polisevi soruşturması tamamlandı! CHP’nin raporundaki PKK’lı teröristin parmak izi patlayıcıda çıktı

Ercan ve Ahmo'nun terör eyleminden önce Türkiye sınırı dışında eylemi gerçekleştiren iki kadın teröristi, eylemde kullanılan silah, bomba ve malzemeler ile birlikte eyleme hazırladıkları, bu şekilde terör eylemine katıldıkları vurgulandı.

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