Mersin Tece Polisevi soruşturması tamamlandı! CHP’nin raporundaki PKK’lı teröristin parmak izi patlayıcıda çıktı

ERCAN VE AHMO İKİ TERÖRİST'İ YURT DIŞINDA EĞİTTİ

İddianamede, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde sabotaj eğitimleri veren ve Türkiye'de eylem yapmak üzere örgüt tarafından görevlendirilen şüpheli Dilşah Ercan'ın ve paramotorda parmak izi bulunan Ahmed Ahmo'nun eylemdeki rolüyle ilgili önemli tespitler yer aldı.



