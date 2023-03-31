Giriş Tarihi: 31.03.2023 12:43
Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
13:18
Mersin Tece Polisevi soruşturması tamamlandı! CHP’nin raporundaki PKK’lı teröristin parmak izi patlayıcıda çıktı
Mersin Mezitli'de bulunan Tece Polisevi'ne PKK tarafından düzenlenen ve polis memuru Sedat Gezer'in şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alan 'Zozan Tolan' kod isimli Dilhaş Ercan isimli PKK Silahlı Terör Örgütü üyesinin parmak izi, terör saldırısını gerçekleştiren 2 kadın teröristin çöp kutusuna attıkları zaman ayarlı bomba düzeneğinde çıktı.