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Haberler Galeri Mesai saatleri kısalıyor! Bakan Işıkhan detayları açıkladı! Milyonlarca çalışanı kapsayacak
Giriş Tarihi: 04.02.2025 18:47 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:47

Mesai saatleri kısalıyor! Bakan Işıkhan detayları açıkladı! Milyonlarca çalışanı kapsayacak

Mesai saatleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Mesai saatleriyle ilgili milyonlarca vatandaşın beklediği açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Peki 2025 yılında yeni çalışma modelleri gelecek mi, nasıl olacak? Günlük çalışma saatleri kısalacak mı? Günlük ve haftalık çalışma saati kaç saate düşürülecek? İşte milyonlarca çalışanın beklediği mesai saatlerinin kısaltılmasıyla ilgili detaylar...

Mesai saatleri kısalıyor! Bakan Işıkhan detayları açıkladı! Milyonlarca çalışanı kapsayacak

Son zamanlarda gündem konularından biri olan mesai saatlerine yönelik araştırmalar devam ediyor. Çalışan vatandaşların sıklıkla araştırdığı 2025 Yeni çalışma modelleri gelecek mi, nasıl olacak? Günlük çalışma saatleri kısalacak mı?

Mesai saatleri kısalıyor! Bakan Işıkhan detayları açıkladı! Milyonlarca çalışanı kapsayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

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Mesai saatleri kısalıyor! Bakan Işıkhan detayları açıkladı! Milyonlarca çalışanı kapsayacak

YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ GELECEK Mİ?

Çalıma hayatında yeni modellerin ortaya çıkması kaçınılmaz. Birincisi esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımız olacak.

Mesai saatleri kısalıyor! Bakan Işıkhan detayları açıkladı! Milyonlarca çalışanı kapsayacak

Bilişim, finans, eğitim, hizmet sektöründe hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yerleşmesi amacıyla yasal çerçeveyi hazırlayacağız. Uzaktan çalışmanın işçi hakları üzerindeki etkileri göz önüne alarak çalışma süreleriyle ilgili düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Mesai saatleri kısalıyor! Bakan Işıkhan detayları açıkladı! Milyonlarca çalışanı kapsayacak

MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI?

Son olarak iş yaşam dengesinin güçlendirilmesi için çalışanların verimliliğini artıracak tükenmişlik sendromunu önleyecek yeni uygulamalar teşvik edilecektir.

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