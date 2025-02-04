Giriş Tarihi: 04.02.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
18:47
Mesai saatleri kısalıyor! Bakan Işıkhan detayları açıkladı! Milyonlarca çalışanı kapsayacak
Mesai saatleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Mesai saatleriyle ilgili milyonlarca vatandaşın beklediği açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Peki 2025 yılında yeni çalışma modelleri gelecek mi, nasıl olacak? Günlük çalışma saatleri kısalacak mı? Günlük ve haftalık çalışma saati kaç saate düşürülecek? İşte milyonlarca çalışanın beklediği mesai saatlerinin kısaltılmasıyla ilgili detaylar...