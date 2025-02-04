Mesai saatleri kısalıyor! Bakan Işıkhan detayları açıkladı! Milyonlarca çalışanı kapsayacak

Son zamanlarda gündem konularından biri olan mesai saatlerine yönelik araştırmalar devam ediyor. Çalışan vatandaşların sıklıkla araştırdığı 2025 Yeni çalışma modelleri gelecek mi, nasıl olacak? Günlük çalışma saatleri kısalacak mı?