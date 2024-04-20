Giriş Tarihi: 20.04.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
16:01
Meteoroloji 45 il için uyarmıştı: Ülke genelinde fırtına ve olumsuz hava etkili oldu... Çatılar uçtu minareler koptu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından beklenen kuvvetli yağış ve fırtına başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Muğla dahil 45 ilde sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Adeta hayatı felç eden fırtınada çatılar uçtu, minareler, ağaçlar devrildi. Antalya'da boyu 4 metreye kadar çıkan dev dalgaların bulunduğu sahilde denize giren 19 yaşındaki genç, boğulmak üzereyken dalış eğitmeninin çabası ve deniz polisinin yolladığı insansız cankurtaran robotuyla kurtarıldı. İzmir'de Foça ilçesi açıklarında dev hortum meydana geldi. İstanbul'da yağış kazayı beraberinde getirdi, İstanbul istikameti 1 buçuk saat kapalı kaldı. İşte ülke genelinde fırtına ve olumsuz havanın teslim aldığı illerdeki son durum.