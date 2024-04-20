Meteoroloji 45 il için uyarmıştı: Ülke genelinde fırtına ve olumsuz hava etkili oldu... Çatılar uçtu minareler koptu!

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) fırtına ve yağış uyarısı yaptığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına Göksu Mahallesi'ndeki bir seraya zarar verdi. Erol Memiş'e ait yaklaşık bir dönümlük seranın üzerindeki plastik örtü yırtılarak, kullanılamaz hale geldi. Serada ekili domatesler de zarar gördü.