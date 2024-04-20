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Haberler Galeri Meteoroloji 45 il için uyarmıştı: Ülke genelinde fırtına ve olumsuz hava etkili oldu... Çatılar uçtu minareler koptu!
Giriş Tarihi: 20.04.2024 14:57 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 16:01

Meteoroloji 45 il için uyarmıştı: Ülke genelinde fırtına ve olumsuz hava etkili oldu... Çatılar uçtu minareler koptu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından beklenen kuvvetli yağış ve fırtına başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Muğla dahil 45 ilde sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Adeta hayatı felç eden fırtınada çatılar uçtu, minareler, ağaçlar devrildi. Antalya'da boyu 4 metreye kadar çıkan dev dalgaların bulunduğu sahilde denize giren 19 yaşındaki genç, boğulmak üzereyken dalış eğitmeninin çabası ve deniz polisinin yolladığı insansız cankurtaran robotuyla kurtarıldı. İzmir'de Foça ilçesi açıklarında dev hortum meydana geldi. İstanbul'da yağış kazayı beraberinde getirdi, İstanbul istikameti 1 buçuk saat kapalı kaldı. İşte ülke genelinde fırtına ve olumsuz havanın teslim aldığı illerdeki son durum.

Meteoroloji 45 il için uyarmıştı: Ülke genelinde fırtına ve olumsuz hava etkili oldu... Çatılar uçtu minareler koptu!
Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) fırtına ve yağış uyarısı yaptığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına Göksu Mahallesi'ndeki bir seraya zarar verdi. Erol Memiş'e ait yaklaşık bir dönümlük seranın üzerindeki plastik örtü yırtılarak, kullanılamaz hale geldi. Serada ekili domatesler de zarar gördü.
Meteoroloji 45 il için uyarmıştı: Ülke genelinde fırtına ve olumsuz hava etkili oldu... Çatılar uçtu minareler koptu!

CAMİ MİNARESİNİN KÜLAHI KOPTU

Serik ilçesinde ise Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bulunan Çıtlıklı Camisi'nin minaresinin külahı fırtına nedeniyle yerinden kopup, yan tarafta bulunan portakal bahçesine düştü. Olayda minare zarar görürken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Meteoroloji 45 il için uyarmıştı: Ülke genelinde fırtına ve olumsuz hava etkili oldu... Çatılar uçtu minareler koptu!

Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Muğla'da fırtına ve sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor. Menteşe ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Muslihittin Mahallesi Menekşe Sokak'ta, sabaha karşı şiddetini artıran rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Araçta hasar meydana geldi. Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

Meteoroloji 45 il için uyarmıştı: Ülke genelinde fırtına ve olumsuz hava etkili oldu... Çatılar uçtu minareler koptu!

Mehmet Polatoğlu Caddesi'nde devrilen ağacı da ekipler kaldırdı. Muğla Valiliği bahçesinde çiçek açan erguvan ağacından büyük bir dal, fırtına nedeniyle koptu. Bayır Mahallesi'nde ise şiddetli rüzgar dolayısıyla bir evin çatısı uçtu. Sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 45 il için uyarmıştı: Ülke genelinde fırtına ve olumsuz hava etkili oldu... Çatılar uçtu minareler koptu!

Denizli'de yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Denizli'de başta Kale ilçesi olmak üzere kent gelinde etkili olan yağış ve fırtına yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Çatıları uçurup ağaçları deviren şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda araçta hasar oluştu.

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