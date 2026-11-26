EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'NİN HAKLARI



MGK'nın gündemindeki bir diğer başlık ise Ege ve Doğu Akdeniz olacak. Türkiye ile Libya'nın 2019'da imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatı 20 Ekim'de Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylandı.



