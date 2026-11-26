MGK Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanıyor! İşte masadaki kritik ana gündem maddeleri
MGK Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe’de toplanıyor! İşte masadaki kritik ana gündem maddeleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) ana gündemini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Toplantıda, PKK'nın silah bırakma sürecinde sahadaki gelişmeler ve MİT ile TSK'nın yürüttüğü takip çalışmaları değerlendirilecek.
Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50Son Güncelleme: 26 Kasım 2026 06:52