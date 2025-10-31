MHP lideri Devlet Bahçeli 29 Ekim resepsiyonuna neden katılmadı? ’Sorun yok mesaj var’ | Mahmut Övür yazdı

Resepsiyonda Cumhur İttifakı'na yakın Önder Aksakal, Zekeriya Yapıcıoğlu, muhalefet cephesine yakın Fatih Erbakan ve Mahmut Arıkan da vardı.

Sohbetlerde İngiltere ve Almanya'nın Türkiye'ye ilgisinden, dünyanın nereye gittiğine dair farklı yaklaşımlardan söz edilse de en çok merak edilen ve konuşulan, MHP ve Lideri Devlet Bahçeli oldu.

Anıtkabir'deki anma törenine başta Celal Adan olmak üzere 4 isimle katılan MHP'nin resepsiyonda hiçbir temsilcisinin olmaması doğal olarak konuşuldu, hatta spekülasyonu bile yapıldı. Kimi bürokratik atamalardan, kimi de terörsüz Türkiye sürecinin yavaş gitmesinden dolayı MHP'nin "hoşnut" olmadığını söylüyordu.

Tören sırasında MHP'ye yakın isimler, "Ortada sorun yok, sadece Devlet Bey katılmadığı için kimse de katılmadı" dese de olup biteni tören sonrası konuştuğum tecrübeli bir MHP'li açıkladı:

"Ortada bir sorun yok ama mesaj var. Mesajın muhatabı da Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, Kıbrıs meselesinde bugüne kadar hiç konuşmayanların birden ortaya çıkıp esip gürlemeleri."