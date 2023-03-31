Millet İttifakı’nın şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler: “Dertlerinin millet olmadığını bir kez daha görmüş olduk”

"Bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar, soğuktan büyük bir acı çekiyorlar, mustaripler. 'Bize çadır gönderin' diyorlar. Buradan ben çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum, sizin elinizde eğer çadır stokunuz varsa lütfen bizim büyükşehir belediye başkanlarına ulaşın, kaç çadır varsa bize verin. Biz bunları satın alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz"diye konuşmuştu.



