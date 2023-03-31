Giriş Tarihi: 31.03.2023 06:53
Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
06:54
Millet İttifakı'nın şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler: “Dertlerinin millet olmadığını bir kez daha görmüş olduk”
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyonun diğer parti genel başkanları Malatya'da düzenlediği iftar programında kullanılan çadır ertesi günü partililer tarafından sökülüp götürüldü. Vatandaşlar "çadırı bizim için değil, kendileri için getirmişler. Meğer acımıza değil, şova gelmişler yemeğini yiyip gittiler. Bu adamların derdinin millet olmadığını bir kez daha gördük"diyerek tepki gösterdiler.