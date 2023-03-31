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Haberler Galeri Millet İttifakı'nın şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler: “Dertlerinin millet olmadığını bir kez daha görmüş olduk” 
Giriş Tarihi: 31.03.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 06:54

Millet İttifakı'nın şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler: “Dertlerinin millet olmadığını bir kez daha görmüş olduk”

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyonun diğer parti genel başkanları Malatya'da düzenlediği iftar programında kullanılan çadır ertesi günü partililer tarafından sökülüp götürüldü. Vatandaşlar "çadırı bizim için değil, kendileri için getirmişler. Meğer acımıza değil, şova gelmişler yemeğini yiyip gittiler. Bu adamların derdinin millet olmadığını bir kez daha gördük"diyerek tepki gösterdiler.

Tahir ÖZÇELİK
Millet İttifakı’nın şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler: “Dertlerinin millet olmadığını bir kez daha görmüş olduk”

Depremin 6'ıncı günü Malatya'ya gelen cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kameralar önünde çadır üreticilerine seslenmiş ve buradaki konuşmasında;

Millet İttifakı’nın şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler: “Dertlerinin millet olmadığını bir kez daha görmüş olduk”

"Bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar, soğuktan büyük bir acı çekiyorlar, mustaripler. 'Bize çadır gönderin' diyorlar. Buradan ben çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum, sizin elinizde eğer çadır stokunuz varsa lütfen bizim büyükşehir belediye başkanlarına ulaşın, kaç çadır varsa bize verin. Biz bunları satın alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz"diye konuşmuştu.

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Millet İttifakı’nın şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler: “Dertlerinin millet olmadığını bir kez daha görmüş olduk”

Malatya'da bu sefer de depremzedeler ile iftar program düzenleyen Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak genel başkanları depremzedeler için kurulan iftar çadırı programın ardından partililer tarafından sökülüp götürüldüğü ortaya çıktı.

Millet İttifakı’nın şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler: “Dertlerinin millet olmadığını bir kez daha görmüş olduk”

"SADECE YEMEKLERİNİ YiYiP GİTMEDİLER ÇADIRLARINI DA GÖTÜRDÜLER"
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yanında CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ın da bulunduğu CHPli belediye başkanlarının bulunduğu heyet ile 11 şubattaki Malatya ziyaretinde,"Hava çok soğuk.

Millet İttifakı’nın şovu bitti, iftar çadırı gitti! Depremzedeler: “Dertlerinin millet olmadığını bir kez daha görmüş olduk”

Gerçekten çok soğuk. Belli yerlerde duruyorlar. Az önce gittiğimiz salon, kişilere yerlerini açıyorlar ama dışarıda, arabada kalan, geceyi arabada geçiren çok sayıda Malatyalı var."

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