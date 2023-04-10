Millet İttifakı’nın TBMM’yi aile meclisi yapma girişimine tepki yağıyor! Kendisi CHP’den, eşi İP’ten aday

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI : "TBMM BABANIZIN ÇİFTLİĞİ Mİ?"

Birçok CHP'li Erdoğan Toprak'ın partilerinde milletvekilliği, bakanlık ve başdanışmanlık yaptığını, eşinin ise rakip parti listesinden ittifak kılıfı altında meclise sokulma çabasını rezilliğin daniskası olarak nitelendirdi. Sosyal medyadaki tepiklerden bazıları ise şöyle :



Belkıs Soylu Özkan: "İsmail bey, Ece Güner Toprak'ı güzelleme yaptınız ama eşi Erdoğan Toprak yıllardır Chp de ve yine seçilebilecek yerden liste de biraz aile saadeti olmuş. Etik bulmadık"