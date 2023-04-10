Millet İttifakı’nın TBMM’yi aile meclisi yapma girişimine tepki yağıyor! Kendisi CHP’den, eşi İP’ten aday

CHP'de Genel Başkan yardımcılığı, 6 dönem Milletvekilliği, bir süre de spordan sorumlu bakanlık yapan Erdoğan Toprak, eşi Ece Güner'i de İstanbul'da İYİ Parti listesinden aday gösterince skandal patladı. Erdoğan Toprak'ın parti içi yönetmelikleri delerek eşini de milletvekili yaptırmak istemesi liyakatsizliğin en ağır örneği olarak nitelendirilirken, tepkiler çığ gibi yükseldi. Erdoğan Toprak ile Ece Güner'in bir süre önce boşandığı, bunun da milletvekilliği seçimlerine hazırlık olduğu iddia edildi. Ece Güner ise "boşandık" demekle yetindi.