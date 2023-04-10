Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Millet İttifakı'nın TBMM'yi aile meclisi yapma girişimine tepki yağıyor! Kendisi CHP'den, eşi İP'ten aday
Giriş Tarihi: 10.04.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 13:53

Millet İttifakı'nın TBMM'yi aile meclisi yapma girişimine tepki yağıyor! Kendisi CHP'den, eşi İP'ten aday

CHP'de Genel Başkan yardımcılığı, 6 dönem Milletvekilliği, bir süre de spordan sorumlu bakanlık yapan Erdoğan Toprak, eşi Ece Güner'i de İstanbul'da İYİ Parti listesinden aday gösterince skandal patladı. Erdoğan Toprak'ın parti içi yönetmelikleri delerek eşini de milletvekili yaptırmak istemesi liyakatsizliğin en ağır örneği olarak nitelendirilirken, tepkiler çığ gibi yükseldi. Erdoğan Toprak ile Ece Güner'in bir süre önce boşandığı, bunun da milletvekilliği seçimlerine hazırlık olduğu iddia edildi. Ece Güner ise "boşandık" demekle yetindi.

Halit TURAN
Millet İttifakı’nın TBMM’yi aile meclisi yapma girişimine tepki yağıyor! Kendisi CHP’den, eşi İP’ten aday

Milletvekilliği listeleri açıklandıktan sonra yedili masada adaylık krizi sürerken, CHP'li Erdoğan Toprak ve eşi Ece Güner ayrıntısı gözler önüne serildi. 20, 21, 24, 25, 26 ve 27 dönem Milletvekilliği yapan CHP'nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu eski Genel Başkan yardımcısı ve 57. Hükümette Spordan Sorumlu Bakan olarak görev alan Erdoğan Toprak, CHP'den yine Milletvekili adayı oldu. Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan aday gösterilirken eşi Ece Güner ise İyi Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterildi.

Millet İttifakı’nın TBMM’yi aile meclisi yapma girişimine tepki yağıyor! Kendisi CHP’den, eşi İP’ten aday

CHP LİSTESİNE YAZDIRAMAYINCA İP'TEN GÖSTERDİLER

Kulis bilgilerine göre; Erdoğan Toprak kendisi de aday olduğu için kural gereği eşi Ece Güner'i CHP listelerine yazdıramadı. Rotayı İYİ Parti'ye çeviren, Erdoğan Toprak eşini aday göstertti. CHP'li Erdoğan Toprak ve eşi Ece Güner'in yedili masadaki siyasi berdeli ortaya çıktı. Erdoğan Toprak'ın parti içi yönetmelikleri delerek eşini de milletvekili yaptırmak istemesi liyakatsizliğin en ağır örneği olarak nitelendirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Millet İttifakı’nın TBMM’yi aile meclisi yapma girişimine tepki yağıyor! Kendisi CHP’den, eşi İP’ten aday

"REZİLLER"

Erdoğan ile Ece Güner Toprak'ın bir süre önce boşanmalarının nedeninin de milletvekilliği listesine girebilmek olduğu iddia edilirken, iki partinin yanı sıra birçok siyasi partili berdel usulü vekilliğe tepki gösterdi. Muharrem İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek "İyi Partinin İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan eşi Ece Güner Toprak; CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan Erdoğan Toprak aday; TBMM sizlere tahsisli! Türk Siyasi Tarihine geçecek vaziyette, Karı-Koca vekillik dönemini millete yaşatacaklar! CHP li kadın, sırıtır diye, İP listelerinden gösterilmiş! Resmen becayiş yapmışlar! Reziller...!" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı’nın TBMM’yi aile meclisi yapma girişimine tepki yağıyor! Kendisi CHP’den, eşi İP’ten aday

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI : "TBMM BABANIZIN ÇİFTLİĞİ Mİ?"

Birçok CHP'li Erdoğan Toprak'ın partilerinde milletvekilliği, bakanlık ve başdanışmanlık yaptığını, eşinin ise rakip parti listesinden ittifak kılıfı altında meclise sokulma çabasını rezilliğin daniskası olarak nitelendirdi. Sosyal medyadaki tepiklerden bazıları ise şöyle :

Belkıs Soylu Özkan: "İsmail bey, Ece Güner Toprak'ı güzelleme yaptınız ama eşi Erdoğan Toprak yıllardır Chp de ve yine seçilebilecek yerden liste de biraz aile saadeti olmuş. Etik bulmadık"

Millet İttifakı’nın TBMM’yi aile meclisi yapma girişimine tepki yağıyor! Kendisi CHP’den, eşi İP’ten aday

Berber Erman: "Erdoğan Toprak yıllardır milletvekili hemde bizim Trakya bölgesinde ya bu adam kimdir 30 yıldır milletvekili olarak para kazanıyor gayrimenkul sahibi. Bıraktırın şu adama bunu"

SON DAKİKA