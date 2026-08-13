Milletin iktidarı vesayeti bitirdi: AK Parti 25 yılda Türkiye’de dönüşüme imza attı

Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Demokrat Parti yöneticilerinin yargılandığı ve idamların gerçekleştirildiği sembol bir mekân olarak tarihe geçti. Ada, yapılan düzenlemeyle "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" adıyla yeniden yapılandırıldı. 2020 yılında açılışı gerçekleştirilen ada, Türkiye'nin darbe tarihiyle yüzleşmesinin ve demokratik hafızanın yaşatılmasının sembollerinden biri haline getirildi.

Eğitimde, siyasette ve kamuda 28 Şubat sürecinde cadı avına dönüşen başörtüsü terörü bitirildi. İkna odaları, perukla kampüslere girme kara bir leke olarak tarihin çöplüğünde yerini aldı. Kılık kıyafet engeli nedeniyle eğitim dışına itilen binlerce mağdur kadın devlette akademisyen, öğretmen, doktor, kaymakam olarak hizmet vermeye başladı. Yasakların yerini özgürlükler aldı.