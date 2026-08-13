Milletin iktidarı vesayeti bitirdi: AK Parti 25 yılda Türkiye’de dönüşüme imza attı

2001'DEKİ SÖZLERİ TARİHE KAZINDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2001'de AK Parti'yi kurarak Türk siyasetinde açtıkları yeni sayfayı "Bu sayfa, diğer bütün sayfaların toplamı, bileşimi, somut bir sonucudur. Bu sayfa, Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel insanlarına, ülkemizin geleceği adına yepyeni ve güçlü bir umudun kazandırılmasını, Türk siyaset hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi'nin katılımını müjdeliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle tarif etmişti.
BİZDE EMEKLİLİK YOKTUR
Başkan Erdoğan, geçen yılki kuruluş yıldönümünde geleceğe ilişkin "AK Parti, insan öğüten bir değirmen asla değildir. Bizde emeklilik yoktur" mesajı vermişti.
YENİ HEDEF: SİVİL DEMOKRATİK ANAYASA
AK Parti'nin ilk 25 yılı; demokratik reformların yanı sıra temel kamu hizmetlerinin yaygınlaştırıldığı, büyük altyapı yatırımlarının hayata geçirildiği ve Türkiye'nin stratejik sektörlerde yerli üretim kapasitesini artırdığı bir dönem olarak kayıtlara geçti. Partinin ikinci 25 yıl için ortaya koyduğu yeni hedef ise "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla sivil ve demokratik bir anayasanın yapılması. Bu yeni dönüşüm hamlesi ve AK Parti'nin geride bıraktığı ilk 25 yıl Türkiye Yüzyılı'nın da yol haritası olacak.
YARIN:
Enerjiden ulaşıma, sağlıktan eğitime, savunmadan ticarete 25 yıla damga vuran icraatlar.