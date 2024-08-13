Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! 23 yılın kilometre taşları eser ve hizmetlerle adım adım döşendi

AK Parti'nin 23'üncü yıldönümü kutlamaları için 14 Ağustos'ta Edirne'den Kars'a 81 ilde kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Partinin yeni yaşı "Umudun, Geleceği ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla yurdun dört bir yanında görkemli ve sade etkinliklerle kutlanacak. Şatafattan uzak durulacak, etkinlikler için parti yönetimi Başkentteki merkez kutlama törenine, parti kurucuları, bakanlar, ve parti yönetimi katılacak. Milletvekilleri ve il başkanları kendi illerindeki kutlamalarda hazır bulunacak. İşte yıl yıl ilklerin partisi olan AK Parti'nin Türk siyasetine damgasını vurduğu seçim ve olaylar şu şekilde: