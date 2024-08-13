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Haberler Galeri Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! 23 yılın kilometre taşları eser ve hizmetlerle adım adım döşendi
Giriş Tarihi: 13.08.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 08:52

Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! 23 yılın kilometre taşları eser ve hizmetlerle adım adım döşendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de 'Erdemliler Hareketi' ve Türkiye'nin 39'ncu siyasi partisi olarak Türk siyasetine giren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), çeşitli engellemelere karşı yaptığı tüm reformlarla başarı dolu 23 yıllık serüvenini sürdürüyor. 23 yılın kilometre taşları eser ve hizmetlerle adım adım döşendi. Partinin yeni yaşı "Umudun, Geleceği ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla yurdun dört bir yanında görkemli ve sade etkinliklerle kutlanacak.

Fatma GÖKSU
Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! 23 yılın kilometre taşları eser ve hizmetlerle adım adım döşendi

AK Parti'nin 23'üncü yıldönümü kutlamaları için 14 Ağustos'ta Edirne'den Kars'a 81 ilde kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Partinin yeni yaşı "Umudun, Geleceği ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla yurdun dört bir yanında görkemli ve sade etkinliklerle kutlanacak. Şatafattan uzak durulacak, etkinlikler için parti yönetimi Başkentteki merkez kutlama törenine, parti kurucuları, bakanlar, ve parti yönetimi katılacak. Milletvekilleri ve il başkanları kendi illerindeki kutlamalarda hazır bulunacak. İşte yıl yıl ilklerin partisi olan AK Parti'nin Türk siyasetine damgasını vurduğu seçim ve olaylar şu şekilde:

Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! 23 yılın kilometre taşları eser ve hizmetlerle adım adım döşendi

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Partinin adı ve ambleminin şekillenmesi için seçici kurul oluşturuldu. Kurul tarafından AK parti ismi ve 7 bölgeye ışık saçan ampul amblemi üzerinde hemfikir olundu. 14 Ağustos 2001'de AK Parti kuruldu. Vatandaş partinin kuruluşunu istedi AK kadrolar tabelayı astı. Halkın iradesi, dönemin idaresine galip geldi. Tayyip Erdoğan, kuruluş konuşmasında partinin temel ilkelerin anlatarak, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi ve AK Parti'nin siyaset yolculuğu başladı. Parti, "Aydınlığa açık karanlığa kapalı" sloganını şiar edindi. 16 Ağustos 2001'de AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi. 3 Kasım 2002'deki genel seçimde yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu.

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Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! 23 yılın kilometre taşları eser ve hizmetlerle adım adım döşendi

ENGELLEMELERE RAĞMEN SEÇİLDİ

Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'in Asker Duası şiiri nedeniyle 1999 yılında 10 ay hapse mahkûm edildiği ve siyasi yasaklı olduğu için başbakan olamadı. Erdoğan'ın giremediği seçimin sonucunda Abdullah Gül başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu. 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili olarak TBMM'ye adımını attı. Gül başkanlığındaki 58. Hükümetin istifasının ardından Erdoğan, 15 Mart'ta 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.

Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! 23 yılın kilometre taşları eser ve hizmetlerle adım adım döşendi

YERELDE DE İKTİDAR OLDU

AK Parti, Erdoğan'ın hükümeti kurmasının ardından ilk sınavını 2004 mahalli idareler seçimlerinde verdi. AK Parti aldığı yüzde 41,7'lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıktı ve bin 950 belediyeyi kazandı. 2007'deki genel seçimlerde ise yüzde 46,58'lik oy oranına ulaşarak, tek başına iktidarını sürdüren AK Parti, 2009'da yapılan yerel seçimlerde de yine en fazla oyu aldı.

Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! 23 yılın kilometre taşları eser ve hizmetlerle adım adım döşendi

KAPATMA DAVASI AÇILDI

Abdullah Gül ve Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ve partinin kapatılmasını içeren iddianame, 14 Mart 2008'de Anayasa Mahkemesine sunuldu. Yüksek Mahkemenin iddianameyi 31 Mart 2008'de kabul etmesiyle AK Parti için yeni bir süreç başladı. Siyasi tarihe 'Google iddianamesi' olarak geçen iddianamenin kabul edilmesinin ardından dava 30 Temmuz 2008'de karara bağlandı.

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