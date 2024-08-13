Giriş Tarihi: 13.08.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
08:52
Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! 23 yılın kilometre taşları eser ve hizmetlerle adım adım döşendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de 'Erdemliler Hareketi' ve Türkiye'nin 39'ncu siyasi partisi olarak Türk siyasetine giren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), çeşitli engellemelere karşı yaptığı tüm reformlarla başarı dolu 23 yıllık serüvenini sürdürüyor. 23 yılın kilometre taşları eser ve hizmetlerle adım adım döşendi. Partinin yeni yaşı "Umudun, Geleceği ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla yurdun dört bir yanında görkemli ve sade etkinliklerle kutlanacak.