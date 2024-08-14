Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
08:44
Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! Başkan Erdoğan’dan çağrı: Herkese kapımız açık!
Milletin partisi AK Parti, bugün eser ve hizmetlerle dolu 23'üncü yaşını kutluyor. 39'ncu siyasi partisi olarak Türk siyasetine giren ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yoluna devam eden AK Parti'nin 23'üncü yaşı bugün Edirne'den Kars'a 81 ilde kutlanacak. Başkan Erdoğan'ın "Herkese kapımız açık" çağrısı sonrası başka partilerde siyaset hayatına katılmış 2 milletvekili ile 15 ilçe ve belde belediye başkanı da bugün AK Parti rozeti takılacak.