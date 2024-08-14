Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! Başkan Erdoğan’dan çağrı: Herkese kapımız açık!
Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 08:44

Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! Başkan Erdoğan’dan çağrı: Herkese kapımız açık!

Milletin partisi AK Parti, bugün eser ve hizmetlerle dolu 23'üncü yaşını kutluyor. 39'ncu siyasi partisi olarak Türk siyasetine giren ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yoluna devam eden AK Parti'nin 23'üncü yaşı bugün Edirne'den Kars'a 81 ilde kutlanacak. Başkan Erdoğan'ın "Herkese kapımız açık" çağrısı sonrası başka partilerde siyaset hayatına katılmış 2 milletvekili ile 15 ilçe ve belde belediye başkanı da bugün AK Parti rozeti takılacak.

Fatma GÖKSU
Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! Başkan Erdoğan’dan çağrı: Herkese kapımız açık!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de 'Erdemliler Hareketi' ve Türkiye'nin 39'ncu siyasi partisi olarak Türk siyasetine giren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), çeşitli engellemelere karşı yaptığı tüm reformlarla başarı dolu 23 yılı geride bıraktı. Kilometre taşları eser ve hizmetlerle adım adım döşenen 23 yılda halkın desteğini de alarak gönüllere taht kuran AK Parti, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla emin adımlarla yoluna devam etti.

Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! Başkan Erdoğan’dan çağrı: Herkese kapımız açık!

81 İLDE KUTLAMA YAPILACAK

AK Parti'nin 23'ncü yıldönümü kutlamaları için bugün Edirne'den Kars'a 81 ilde kutlama etkinlikleri yapılacak. Partinin yeni yaşı "Umudun, Geleceği ve İcraatın Adı AK Parti" temasıyla yurdun dört bir yanında görkemli ve sade etkinliklerle kutlanacak. Şatafattan uzak durulacak, etkinlikler için parti yönetimi Başkentteki merkez kutlama törenine, parti kurucuları, bakanlar, ve parti yönetimi katılacak. Milletvekilleri ve il başkanları kendi illerindeki kutlamalarda hazır bulunacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! Başkan Erdoğan’dan çağrı: Herkese kapımız açık!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI: HERKESE KAPIMIZ AÇIK!

Bugün, "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı: AK Parti sloganıyla" yeni yaşını kutlayacak olan AK Parti, aynı gün, farklı partilerden katılımlara da ev sahipliği yapacak. Başka partilerde siyaset hayatına katılmış 2 milletvekili ile 15 ilçe ve belde belediye başkanı AK Parti rozetini takacak. AK Parti'ye geçmek isteyen farklı isimler de zamana yayılacak. Partisinin MYK toplantısında kurmayların hitap eden Başkan Erdoğan da katılımlara ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, "Ülkeye ve millete hizmet sevdası olan herkese kapımızı açık tuttuk. Dışlayarak, dışarda bırakarak değil kucaklayarak bugünlere geldik. Partimize güç katacak, katkı yapacak herkesle, ortak değerler etrafında buluşma irademiz bakidir. Nihai halini belirleyeceğiz, 14 Ağustos'taki etkinliğimizi partimize yeni katılımlarla taçlandırmış olacağız, gelmek isteyenlerle görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! Başkan Erdoğan’dan çağrı: Herkese kapımız açık!

OY TERCİHİNDE ERDOĞAN ÖNDE

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, gençler üzerinden bir araştırma yaptı. Gençlere kendilerini hangi kimlikle tanımladığını soran AK Parti, "Atatürkçüyüm" cevabını aldı. Ağırlıklı verilen bir diğer cevabı ise kendini 'Milliyetçi' olarak tanımlayan gençler oluşturdu. Oy verme tercihi noktasında Erdoğan'ın en yakın rakibini geride bıraktığı ortaya çıktı. 18-30 yaş gençlerin oy tercihi yine "Erdoğan" olarak kayıtlara geçti. Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, gençlerin yüzde 80'inin günde 7 saatini sosyal ağlarda geçirdiğini söyledi

Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! Başkan Erdoğan’dan çağrı: Herkese kapımız açık!

TANINMA SORUNUMUZ YOK NE YAPTIĞIMIZI İYİ ANLATMALIYIZ

Toplantıda araştırmaya dair raporu dinleyen Erdoğan, geçen cuma günü katıldığı Başakşehir Futbol Akademisi Açılış Töreni'nden bir örnek verdi. Alandaki tüm çocuklar ve gençlerin kendisini tanıdığını belirten Erdoğan, "Tanınma hususunda bir sorunumuz yok, ne yaptığımızı daha çok anlatmalıyız" dedi. Gençlerle daha yakın temas kurabilmek için ekim ayı itibarıyla sahaya inecek olan AK Parti, 7 bölgede 7 büyük gençlik buluşması düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik buluşmalarına katılarak gençlere hitap edecek, verilecek yeni müjdeler de böylece zamana yayılacak

SON DAKİKA