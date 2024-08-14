Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! Başkan Erdoğan’dan çağrı: Herkese kapımız açık!

TANINMA SORUNUMUZ YOK NE YAPTIĞIMIZI İYİ ANLATMALIYIZ

Toplantıda araştırmaya dair raporu dinleyen Erdoğan, geçen cuma günü katıldığı Başakşehir Futbol Akademisi Açılış Töreni'nden bir örnek verdi. Alandaki tüm çocuklar ve gençlerin kendisini tanıdığını belirten Erdoğan, "Tanınma hususunda bir sorunumuz yok, ne yaptığımızı daha çok anlatmalıyız" dedi. Gençlerle daha yakın temas kurabilmek için ekim ayı itibarıyla sahaya inecek olan AK Parti, 7 bölgede 7 büyük gençlik buluşması düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik buluşmalarına katılarak gençlere hitap edecek, verilecek yeni müjdeler de böylece zamana yayılacak